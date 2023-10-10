Tanju Özcan 'duyumlarım bu yönde' dedi ve ekledi: 'Özgür Özel, İmamoğlu lehine çekilebilir!'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kaybettiğini duyurdu. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!" ifadelerine yer verdi.

Ece Üner ile tv100 Ana Haber'e bağlanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KAYBEDERSEM SEÇİMİ ERTESİ GÜN BIRAKACAĞIM"

Son girdiği 5 seçimin hepsini kazanmış biri olarak arkamda CHP olmadan, başka güçler olmadan, finansal kaynaklar olmadan, belediye imkânlarını kullanmadan ben bu seçimlerde kaybedersem 50 yaşında, siyaseti ertesi gün bırakacağım.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞANSI YÜZDE 40'A YÜKSELDİ"

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda o koltuktan kalkması benim en büyük dileğim. Sayın Özgür Özel'in şansının yüzde 40'a yükseldiğini düşünüyorum.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMA ŞANSI YOK"

Kılıçdaroğlu ile gidilecek yerel seçimde üç büyükşehir dışında diğer büyükşehirleri kazanma şansı yok CHP'nin. 11 tane il belediyesi var, bunların 3-4 tanesi dışında CHP'nin başarılı olacağını düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu ve partiye tepkiden dolayı bu başarısızlık olacak.

"ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLEBİLİR"

Ben Özgür Özel'in son anda adaylıktan çekileceğini, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adayı olacağı bir kurultayın yaşanabileceğini düşünüyorum. Özgür Özel düzgün bir insan ama İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na karşı şansı daha yüksek. Duyumlarım bu yönde.