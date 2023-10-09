Emekliler Erdoğan'dan zam müjdesi bekliyordu; sadaka çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan milyonlarca emeklinin beklentilerinin aksine maaş zammını gündeme getirmeyerek; sadece bir kere mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5 bin liralık destek verileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerin ayağa kaldırılması ve terörle mücadele önceliklerimizin başında yer almaya devam etmektedir.

Ekonomi alanındaki programımızı dikkatle yürütüyoruz. 12. kalkınma planımızın hazırlarını önemli ölçüde tamamladık. Orta vade ve uzun vadeli programları yürütürken ekonominin güncel sorunlarını da ihmal etmiyoruz. Yaşadığımız enflasyon sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz.

Biz iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırarak, üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeyi hedefliyoruz. Son yıllardaki fiyat dalgalandırmalarının sonuna geldiğimize inanıyoruz. Geldiğimiz seviyenin yeni yöntemleri devreye alıyoruz. Küresel ekonominin büyüme tahminleri sürekli düşerken Türkiye'nin büyüme tahminlerinin sürekli artması doğru yolda olduğumuz gösteriyor.

Aldığımız tedbirler ve kestiğimiz cezalar neticesinde otomobilde spekülatif fiyatlar ortadan kalktı, benzer uygulama gayrimenkul piyasasında da olacak.

Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz.

EMEKLİLERE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir kez olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmaya karar verdik. Emekli olup çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Kasımın ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Böyle büyük bir depremde kimi eksiklikler yaşanabilir. Ama millet devlet dayanışması ile çözülemeyecek sorunu yoktur.

Terör örgütüne daha bir şiddetle harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Sınırlarımızda terör koridoru açılmasına izin vermeyeceğiz. Esasen müttefiklerimiz bunun sözünü verdiler, ama sözlerine tutmadılar.

FİLİSTİN - İSRAİL ÇATIŞMASI

Sorunların bu kadar derinleşmesinde elbette uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözü yerine getirmemesinin de payı vardır. Bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistinlilere baskı yaparak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım sadece çatılmaların artmasına nihayetinde de barış arayışlarının hep hüsran sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistinlilerin temel haklarını hiçe sayan yaklaşımları kendi halkının güvenliğini de tehdit etmektedir. Biz ne İsrail ne Filistin topraklarında bir kişinin bile burnunun kanamasına razı değiliz. İllegal yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılara nasıl karşıysak İsrailli sivillere yönelik saldırılmasına da karşıyız. Gazze'ye yönelik saldırılar asla kabul edilemez. İsrail şehirlerine yönelik saldırılarda benzer manzaralar çıkmışsa bunları kabul etmiyoruz. Savaşında bir ahlakı bir adabı vardır. Taraflar bunlara riayet etmelidir.

Gün fevri değil, soğuk kanlılıkla hareket etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde her türlü ara buluculuğa hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin temini için de hazırlıklarımızı yapıyoruz."