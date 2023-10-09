İYİ Parti Filistin-İsrail çatışmalarında rengini belli etti

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bugün başkanlık divanı toplantısında dış politikadaki önemli başlıkları, özellikle sınır ötesi harekatları ve Filistin-İsrail hattındaki çatışmaları ele aldıklarını söyleyen Zorlu, "Orta Doğu'yu, uzun sürebilecek kanlı bir çatışmanın ve krizin içerisine sokacak gelişmelerle karşı karşıyayız. Zira tarafların itidal çağrılarına cevap vermemesi durumunda ortaya çıkacak kaos, sadece iki tarafı değil, bölgesel istikrasızlığı da tetikleyecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE DENGELİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMELİ"

Bu çatışmanın Orta Doğu'da, başta Suriye olmak üzere başka ülkelerdeki yeni çatışma dalgalarını etkilemesinden endişe ettiklerini dile getiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Zira Irak, Suriye ve Lübnan'ı da içine alabilecek bir çatışma sahasının oluşması, bölgede ağır sonuçlara neden olabilecektir. Biz dış politikayı milli bir mesele olarak görüyoruz. Milli meselelerde doğru bulduğumuz politikalardan desteğimizi de esirgemeyiz. Fakat bölgemiz bir ateş çemberi haline gelmişken Suriye, Irak, İsrail-Filistin meseleleri Türkiye'yi direkt ilgilendiriyorken, siyasi iktidarın muhalefet partilerini ama bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmemesini yadırgıyoruz. Siyasi iktidarın acilen dış siyasette alacağı tavır ile ilgili bizleri bilgilendirmelerini demokratik Türk devlet geleneğinin gereği olarak talep ediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin konuyu çok boyutlu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla son çatışmaların nasıl başladığı, sebepleri, sivillere yönelik saldırıların boyutları ve olayların arkasında var ise 3. ülkelerin etkisi dikkatle izlenmeli ve irdelenmelidir. Belirtmek isteriz ki Türkiye'yi içerisine çekecek bir kriz senaryosuyla karşı karşıya kalmamak için son derece dengeli ve proaktif bir şekilde hareket etmek gerekmektedir."

"ÇOK YÖNLÜ MÜZAKEREYE ODAKLANILMALI"

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Türkiye'nin bölgesel düzeyde uyguladığı politikaların yeniden gözden geçirilmesi, saha gerçekleriyle ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla örtüşen politikaların üretilmesi gerektiğini söyledi.

Sivillerin savaşın tarafı olmadığını ve herhangi bir pazarlığa konu edilmemesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, bölgedeki çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların son bulması, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli adil ve sürdürülebilir bir barış ortamının tesisi için bölgedeki ülkelerin ikili ve çok yönlü müzakereye odaklanmasını istedi.