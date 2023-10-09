'Seçimlere ayrı adayla gidilirse AKP'nin ekmeğine yağ sürülür' diyen eski İYİ Partili vekil istifa etti

İYİ Parti'nin 2024 Yerel Seçimleri'ne kendi adayları ile ittifak olmaksızın girilmesi kararı parti içinde çatlaklara neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa ederken; bugün yeni bir istifa haberi daha gündeme geldi.

İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'nin bir önceki dönem Antalya milletvekili Hasan Subaşı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.

NE DEMİŞTİ?

Hasan Subaşı, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Partiler yaralarını sardıktan sonra, ittifakın yeni bileşenlerini ve yol haritasını belirlemek gerekir. CHP ve İYİ Parti’nin ittifak oluşturup, yanlarına alacakları partileri belirlemesi gerekir. Gerekirse Millet İttifakı yeniden canlandırılabilir. Bu yapılmazsa belediyelerin yeniden iktidar partisine teslimi anlamına gelir. Partiler, ‘Yerel seçimlere tek başımıza gideriz’, derlerse, bu iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir" demişti.