'Seçimlere ayrı adayla gidilirse AKP'nin ekmeğine yağ sürülür' diyen eski İYİ Partili vekil istifa etti

Önceki dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Şubası partisinden ayrıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
'Seçimlere ayrı adayla gidilirse AKP'nin ekmeğine yağ sürülür' diyen eski İYİ Partili vekil istifa etti

İYİ Parti'nin 2024 Yerel Seçimleri'ne kendi adayları ile ittifak olmaksızın girilmesi kararı parti içinde çatlaklara neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevinden istifa ederken; bugün yeni bir istifa haberi daha gündeme geldi.

İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'nin bir önceki dönem Antalya milletvekili Hasan Subaşı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.

NE DEMİŞTİ?

Hasan Subaşı, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Partiler yaralarını sardıktan sonra, ittifakın yeni bileşenlerini ve yol haritasını belirlemek gerekir. CHP ve İYİ Parti’nin ittifak oluşturup, yanlarına alacakları partileri belirlemesi gerekir. Gerekirse Millet İttifakı yeniden canlandırılabilir. Bu yapılmazsa belediyelerin yeniden iktidar partisine teslimi anlamına gelir. Partiler, ‘Yerel seçimlere tek başımıza gideriz’, derlerse, bu iktidarın ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir" demişti.

Etiketler
İYİ Parti istifa
Son Güncelleme:
Kurabiyeleri lokum gibi yapan tüyo! Bayatlamıyor ve asla dağılmıyor... Kurabiyeleri lokum gibi yapan tüyo! Bayatlamıyor ve asla dağılmıyor...
Bitmeyen öfke: Erdoğan akademiye 'Gezi'yi anlattı! Erdoğan akademiye 'Gezi'yi anlattı!
Ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetler Meclis gündeminde Ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetler Meclis gündeminde
Yaprak sarmayı daha lezzetli yapmanın 5 yolu! Tencerede pişirirken denemelisiniz Yaprak sarmayı daha lezzetli yapmanın 5 yolu! Tencerede pişirirken denemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!
Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu Masadaki son rakam sızdırıldı: En düşük emekli maaşına yapılacak zam belli oldu
Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı Ege Tanman kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu' Babam ve Oğlum'un çocuk yıldızı kahretti: 'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu