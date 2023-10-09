İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Ankara İl Başkanı Köylüoğlu'nun istifasını değerlendirdi: 'Yerinde bir karar'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a desteğini açıklayarak istifa etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Zorlu, Köylüoğlu’nun istifasını “yerinde bir karar” olarak niteledi.

Zorlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar çok talihsiz açıklamalar. Zira bir siyasi parti için esas olan o partinin tüzel kişiliği ve yetkili organlarının kararlarıdır. Bu durum, bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Biz, hür ve müstakil olarak bu seçimlerde yarışma kararımızı Genel İdare Kurulumuzda, partimizin en yüksek organında aldık. Orada bu karara itiraz eden bazı arkadaşlarımız da oldu, sayıları 5 kişiydi. Ancak onlar görevine devam ediyorlar. Partimizin bu ortak kararının arkasında duracaklarını da beyan ettiler. Sayın Köylüoğlu'nun istifası, bizim açımızdan bu anlamda doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Zira, bu ortak kararımızın siyasi partimizin geleceğe yönelik bu önemli kritik kararının, hep birlikte, inanarak, bir birliktelik içerisinde sürdürülmesi, partimizin geleceği için hayatidir. Biz de meseleye böyle bakıyoruz."

Kürşad Zorlu, "Faruk Bey, kendisinin istifasının talep edildiğini ifade ediyor. Genel Merkezin, GİK kararıyla uyuşmayan başka il başkanı ve teşkilatlarından istifa isteme durumu söz konusu mu?" sorusuna, "Bu çok speküle edilebilecek bir konu. Biz, bu kararlılıkla, İYİ Partinin geleceğine ve Türkiye'de yeni bir yol, milletimize yeni bir umut olma yolculuğunda bu kararlı duruşunun yanında olan tüm mensuplarımızla, Genel Başkanımızın önderliğinde inşallah ilerleyeceğiz ve bunu da başaracağız." yanıtını verdi.

Zorlu, bir başka gazetecinin, "Meclis'te bu hafta Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek. Partinizin tavrı ne olacak?" sorusu üzerine de "Biz milli meselelerde özellikle terör söz konusu olduğunda bu meseleyi partiler üstü görüyoruz ve geçmişle geleceği bir arada değerlendirip ülkemizin menfaatlerini esas alıyoruz. Daha önce de biz zaman zaman tezkerelere olumlu oylar verdik. Bahsettiğiniz son tezkereler, bildiğimiz kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine henüz gelse de gruplara sevk edilmedi. Bu konu bize intikal ettiğinde yetkili kurullarımız bu konuda değerlendirme yaparlar ve kamuoyuna görüşümüzü açıklarız." dedi.

İYİ Partinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının açıklanma ihtimalinin olup olmadığının sorulmasına karşılık da Kürşad Zorlu, "Doğrusu bilmiyorum ama bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz oraya, bir şölen havasında gerçekleştireceğiz. Önemli bir beyanname açıklanacak." diye konuştu