Süleyman Soylu'dan kendisine 'kriminal ve karanlık bakan' diyen Özel'e yanıt: 'Akıl operasyonu lazım'

CHP lideri Özel'in Süleyman Soylu'ya ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı’ yakıştırması yapmasının ardından Soylu'dan yanıt sosyal medyadan geldi.

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Süleyman Soylu'dan kendisine 'kriminal ve karanlık bakan' diyen Özel'e yanıt: 'Akıl operasyonu lazım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, Cumartesi Anneleri üzerinden eski İçişleri Bakanı ve AKP’li milletvekili Süleyman Soylu’yu ‘Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı’ olarak niteledi.

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Özel’İn bu ifadelerinin ardından eski bakan Soylu’dan yanıt sosyal medyadan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP lideri Özel’e yüklenen Soylu, "Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok" dedi.
Soylu ayrıca CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını anmadan, “Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti” dedi.

Soylu’nun paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Özgür Özel bey Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok. Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti. Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız… Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel Süleyman Soylu AKP CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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