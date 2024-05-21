İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Roma' cevabı: Ekonomiyle uğraşsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelttiği Roma gezisi eleştirisine, "Ekonomiyle uğraşsın" diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Roma' cevabı: Ekonomiyle uğraşsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Roma gezisi üzerinden eleştirmişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse kusura bakmasın, belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni’ne katılan İmamoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu, Erdoğan'a "Ekonomiyle uğraşsın" cevabını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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