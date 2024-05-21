CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye 4 Sinan Ateş sorusu: 'Arsız metin yazarları yanıtlasın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, açıklamalarında Kobani davasındaki mahkeme kararlarını 'siyasi karar' olarak niteledi.

Özel, Bahçeli'ye de 'metin yazarlarının' yanıtlaması istemiyle 4 Sinan Ateş sorusu iletti. Özel konuya ilişkin açıklamasında, "Size bu soruları yazan o arsız metin yazarları şu dört soruya tanıt versin; Sinan Ateş iddianamesinden isimler nasıl ayıklanmıştır, Ölümden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek diyen ikisi kimdir, Ülkü Ocakları Genel Başkanının aracına statüyü kim sağlamıştır, Sinan Ateş davasının üstüne sis çöktüren iki kişinin payı nedir?" ifadelerini kullandı.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 21 Mayıs. Çerkes soykırımının ve sürgününün yıl dönümü. Bu büyük acıyı bugün de bir kez daha paylaşıyor, onlara bu zulmü yaşatanları lanetliyoruz.

CUMARTESİ ANNELERİ AÇIKLAMASINDA SOYLU'YU HEDEF ALDI

27 Mayıs 95’ten beri aileler her cumartesi günü İstanbul’da Galatasaray Lisesi önünde toplanıyorlar ve faili meçhul cinayetlere kurban giden hayatta mı değiller mi diye bilmedikleri yakınları için orada toplanıyorlar. 13 Mart 1999’da orantısız bir müdahale sonrası eylemlere ara verilmişti. 31 Ocak 2009’da yeniden başladı. dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan Dolmabahçe’de anneleri kabul etti ve devlet sözü verdi. Berfu ana hayattaydı, 31 yıldır evladını bekliyordu. Devlet bir söz verdi evladını bulmak hiç değilse evladının kemiklerini teslim etmekti. Berfu ana iki yıl sonra 106 yaşında evladına kavuşamadan gözleri açık gitti. O günden sonra annelerin eylemleri devam etti ama 25 Ağustos 2018’de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Cumartesi Annelerinin 700’ünü eylemine saldırdı ve orantısız güçle, o eylemi dağıttı ve oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı. Her hafta anneleri tutukladılar akşam saldılar. Soylu yılmadı anneler yılmadı, Soylu utanmadı anneler bir adım geri durmadı.

Bugüne kadar gelindi son haftalarda hakkını teslim etmek lazım, Sayın Ali Yerlikaya doğru değil yeterli değil ama belli sayıda annenin oraya ulaşmasına izin veriyor ama etraflarına utanç bariyerleri çekiliyor. Bu hafta 1000. hafta talepleri vardı, Ali Yerlikaya’dan ve bu hafta hepimiz Cumartesi annelerinin Türkiye’yi utandıracak değil hep birlikte hak aramanın, kullanımına şahitlik etmek istiyoruz. CHP Milletvekilleri orada olacaklar. Orada yoğun bir katılımla destek vereceğiz. Bu büyük çağrının tarih önünde bir kez daha hakkını bulmasını ümit ediyoruz.

12 Eylül darbe döneminde yaşanan kayıpların anaları var orada. Cumartesi annelerinin etrafındaki utanç bariyerlerini kaldırın. Hak aram mücadelesinin önünde durmayın. O acıyı yaşayanlara değil yaşatanlara yaşayanlara duygudaş olun onlar gibi hissedin bu ülkede bu ayıbı ortadan kaldırın bir orada olacağız arkada duracağız.

ÖZEL'DEN KOBANİ DAVASI AÇIKLAMASI

10 kişiye yakın bir milletvekili ekibimiz Kobani davasının karar duruşmasını takip ettiler. HDP’nin Eş Genel Başkanları sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davada hukuki değil siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik.

BAHÇELİ'YE 4 SORU

Bahçeli, Kobani kararlarına siyasi kararlar dememizi ‘normalleşmeye’ aykırı olduğunu söylemiş.

Bana da 4 tane anormal soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım.

Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum. Soruların içinde ‘Kürdistan kurulsun mu? Ne diyorsun?’ falan gibi şeyler var. Valla sayın Bahçeli dönmüş bunları promterdan okumuş. Ben o promter’a kimin yazdığını biliyorum. Gerçek MHP’lilerin tüylerini diken diken yapan ikili.

Size bu soruları yazan o arsız metin yazarları şu dört soruya yanıt versin; Sinan Ateş iddianamesinden isimler nasıl ayıklanmıştır, Ölümden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek diyen ikisi kimdir, Ülkü Ocakları Genel Başkanının aracına statüyü kim sağlamıştır, Sinan Ateş davasının üstüne sis çöktüren iki kişinin payı nedir?

CHP bir davaya 'siyasi' dediği için normalleşmeye bir şey olmaz. Türkiye normalleşecekse böylesi bir durumda sorgulanma, yargılanmanın önünde kimse kalkan olmayacak. Bu ayıptan MHP de Türkiye de kurtulacak.

YARGI PAKETİNE İLİŞKİN

Şimdi 9'uncu Yargı Paketi geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkarken yaptıklarını savunmaya başladılar. Şimdi o kanunun en önemli maddelerinden birisi eşine, kadına şiddet uygulayanların uzaklaştırılması, zorlama hapsine itiraz yolunu açıyorlar. 6284'ün içini boşaltacak diye kadın örgütleri uyarıyordu, şimdi tazyik hapsini kaldırmaya yönelik itiraz mekanizmasını getirmeye.

İkinci husus AYM'nin bir kararı var. Kadın isterse kızlık soyadını kullanabilir. Onu düzenleyeceklerine onu yasaklayan kanun maddesi getirmişler. AYM'nin 153'üncü maddesinin arkasından dolanıyorlar. CHP olarak kadının ister evlilik sonrası eşinin soyadını, ister önceki soyadını, ister ikisini birden kullanmasını savunuyoruz. Bu mücadelenin arkasında olacağız.

ATA EMRE AKMAN'IN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE

Balıkesir Üniversitesi'nde 20 yaşında Ata Emre Akman, motokuryelik yapıyor. Önüne bir araç geçiyor ve 23 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybediyor. Babası Albay Erol Akman'ı aradım. Babası 'Ben yandım, başka babalar yanmasın' diyor. 2022'de 58, 2023'te 68 motokurye hayatını kaybetmiş.

İKTİDARA KAMUDA TASARRUF TEPKİSİ

Hükümet sürekli kendi ekonomik tahminleri tutturamadığını itiraf edip, revize etmekle meşgul. Enflasyon hedefi yüzde 33'tü şimdi yüzde 38 olarak revize ettiler. Kamuda tasarruf adı altında memurun servisiyle uğraşıyorlar, öğretmen ataması yapmamayı marifet sayıyorlar.

Enflasyonu düşüreceğiz diye asgari ücrete zam yapmayanlar, emekliyi 10 bin liraya muhtaç bırakanlar köprülere, yollara yüzde 181 zam yapıyorlar. Sonra da enflasyonla mücadeleden bahsediyorlar.