Şükrü Genç'in adı geçmişti; İYİ Parti'nin Sarıyer adayı belli oldu

CHP'li mevcut başkan Şükrü Genç'e teklif götürüldüğünün iddia edilmesinin ardından İYİ Parti Sarıyer'de İbrahim Temur'u aday gösterdi.

Şükrü Genç'in adı geçmişti; İYİ Parti'nin Sarıyer adayı belli oldu

İYİ Parti, İstanbul Sarıyer'de aday göstereceği ismi açıkladı.

1 ay kala il ve ilçelerde adaylar netleşirken CHP içinde krize neden oldu. CHP'de yeniden aday gösterilmeyenler arasında yer alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in İYİ Parti'den aday gösterileceği iddia edildi. İddiaya göre, İYİ Parti'nin Şükrü Genç'e teklif götürdüğü, kabul ederse, daha önce adı geçen İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı İbrahim Temur'un aday gösterilmeyeceği kaydedildi.

İYİ Parti bugün Sarıyer için belediye başkan adayının İbrahim Temur olduğunu duyurdu.

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