TİP’in Antakya adayı Avukat Ecevit Alkan: Depremin üzerinden bir yıl geçti, her şey daha kötüye gidiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde Hatay Samandağ’da Emrah Karaçay’ı, Defne’de ise Mehmet Güzelyurt’u aday olarak gösterdi.

TİP’in Antakya Belediyesi adayı ise Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Antakya Belediye Başkanı adayı Hüseyin Aksoy olurken Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) belediye başkan adayı olarak İbrahim Naci Yapar’ı tercih etti.

ALKAN: KAMPANYADA DEPREM SUÇLARINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ

TİP’in 31 Mart yerel seçimlerinde Antakya’da belediye başkanı adayı olarak gösterdiği Avukat Ecevit Alkan Gerçek Gündem’e konuştu.

46 yaşındaki Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı ve Avukat Ecevit Alkan, Antakya’da henüz seçim çalışmalarına başlamadıklarını çünkü adayların daha yeni belirlendiğini söyledi:

“Aktif bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Kampanyamızda hem yüz yüze hem de sosyal medyayı kullanacağız. Seçim kampanyamızı deprem suçları üzerine yürüteceğiz.”

Alkan, Antakya’nın neredeyse yüzde 85’inin yıkıldığını ve bunun en büyük sorumlularından birinin de Antakya Belediyesi olduğunu söyledi:

“Antakya Belediyesi’ni düzeltmek için adayım. İnsanların mağduriyetini gidermek için, konut hakkını, barınma hakkını insanlara en kısa sürede belediye eliyle sağlamak için adaylığımı koydum.”

“DEPREM SUÇLARIYLA İLGİLERİ VARSA YARGILANIRLAR”

Alkan, Lütfü Savaş’ın adaylığı ile ilgili de konuştu. Alkan, “Sadece Lütfü Savaş değil, deprem bölgesinde görev almış bütün belediye başkanlarının en az bir dönem dinlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Böylece deprem suçlarıyla ilgileri varsa yargılanıp aklanırlar ve sonra geri dönerler görevlerine” diye konuştu.

“İNSANLAR KONTEYNER YAŞAMINA UYUM SAĞLAMAYA MECBUR BIRAKILIYOR”

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Alkan, buna rağmen Antakya’da hala yıkım işlerinin devam ettiğini söyledi.

Barınma, çevre ve ekonomik sorunların da çözülemediğini ifade eden Avukat, “Hala çadırda kalan insanlar var, konteynerlere geçip oralarda yaşamak bir lüks haline geldi. Oysa konteynerlerin birinci yıl sonunda yarı yarıya azalmış olması gerekirken konteyner alanlar artık kalıcı hale gelmeye başladı. İnsanlar konteyner yaşamına uyum sağlamaya mecbur bırakılıyorlar” dedi.

“ANTAKYA’DA BİRİNCİ YIL SONUNDA ÇOĞU ŞEY DAHA KÖTÜYE GİTTİ, BUNLARI DÜZELTMEK VE HALKIN YARARINA ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

Alkan, tek isteğinin ve amacının seçimleri kazanıp Antakya halkının yararına çalışmak olduğunu ifade etti:

“Antakya’da insanların insanca yaşayabileceği alanlara ihtiyacı var. Nitelikli, geçici barınma alanlarına ihtiyacımız var. Ancak Antakya’da birinci yıl sonunda çoğu şey daha da kötüye gitti. Tüm bunları düzeltmek ve halkın yararına çalışmak istiyorum.”

LÜTFÜ SAVAŞ İÇİN KARAR GÜNÜ: HATAY’DA CHP’NİN YENİ ADAYI KİM OLACAK?

CHP’nin Ankara’da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yeni dönem adayı Lütfü Savaş’ın ismi okunmadı. Savaş’ın kürsüye bile çağrılmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah Now TV’de katıldığı programda yaptırdıkları son 5 ankete göre, Lütfü Savaş’ın Hatay’daki seçimi kazanamayacağını söyledi. Özel, "Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde” diye konuştu.

CHP parti yöneticileri Hatay kararırının bugün netleşeceğini belirtiyor. CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi adayının kim olacağı ise yarına kadar belli olacak.

GÖKHAN ZAN, SAVAŞ’A ADAYLIKTAN ÇEKİLME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Hatay’da eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı aday göstermişti. Gökhan Zan yapılan basın açıklamasında, CHP ve TİP’in Hatay’da ortak aday çıkarmasıyla ilgili, “İkinci çağrım ise Lütfü Savaş’a. Adaylıktan çekilin. Gelin, Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Buradan tüm Hatay halkına, hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem