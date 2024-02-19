Başak Demirtaş'tan İstanbul adayları için mesaj: Artık DEM zamanı
Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayları için başarılar diledi. Demirtaş, İstanbul içi adaylığını açıklamış, daha sonra parti ile ortak karara vararak çekilmişti.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP (DEM) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eşi, Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adayları için mesaj yayımladı.
1 ay sonra yapılacak yerel seçimlerden İstanbul'dan aday olacağı konuşulan Demirtaş, parti ile yapılan görüşmelerin sonucunda aday olmayacağını açıklamıştı. Demirtaş, kararın partisiyle ortak görüş birliğine varılarak alındığını söylemişti.
İlerleyen günlerde DEM Parti, İstanbul için deneyimli siyasetçi Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'yi aday gösterdiklerini duyurmuştu.
Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Demirtaş, adaylara başarılar diledi. Demirtaş şunları kaydetti:
"Partimizin İstanbul adayları, değerli Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'ye başarılar diliyorum. Adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum. Artık İstanbul'da DEM zamanı! DEM DEMA ME YE!"
Kaynak: Gerçek Gündem