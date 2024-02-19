CHP İstanbul İl Başkanı Çelik Ulaş Bardakçı'yı andı: Mücadeleleri emperyalist maden şirketleri işçilerimizi katletmesin diyeydi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 68 kuşağının ve devrimci hareketin simge isimlerinden Ulaş Bardakçı'yı andı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik Ulaş Bardakçı'yı andı: Mücadeleleri emperyalist maden şirketleri işçilerimizi katletmesin diyeydi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 68 kuşağının ve devrimci hareketin simge isimlerinden Ulaş Bardakçı’nın 52. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

“ANILARI MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR”

CHP Gençlik Kolları’nın anma mesajını alıntılayan Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mücadeleleri bağımsızlık içindi, emperyalist maden şirketleri ülkemizi talan etmesin, işçilerimizi katletmesin diyeydi. Anıları mücadelemizde yaşıyor. Ruhları şâd olsun. Yaşasın tam bağımsız Türkiye!”

Kaynak: ANKA

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CHP Özgür Çelik İstanbul
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