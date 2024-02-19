9 işçinin göçük altında kaldığı madende arama çalışmaları durduruldu

Erzincan İliç'te altın maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının üzerinden 7 gün geçerken, 9 işçi hala göçük altında.

Firmanın Türkiye Müdürü C. D., dün gözaltına alınmış yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Facianın yaşandığı günden bu yana İliç'te işçilerle temasta olan Bağımsız Maden İş, toprak kayması nedeniyle madende arama- kurtarma faaliyetlerinin durduğunu açıkladı.

"ÇALIŞMA DURDURULDU"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, arama kurtarma çalışmalarını taşeron şirket Çiftay işçilerinin yaptığını belirterek şunları söyledi: "Çalışmalar devam ediyordu. Bir kısım işçinin de katılımıyla devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla 10-20 santimlik kayma tespit edildiği için çalışmalar durmuş durumda arama kurtarma dahil olmak üzere. Bugün çalışma yok sahada alabildiğimiz son bilgiler.”

Önlemlerin çok sınırlı olduğunu belirten Batur, arama kurtarma ekibinin asiyanürlü toprakta çalıştırıldığını kaydetti.

Batur’un açıklamaları şöyle:

“Dün ve önceki günlerde Çiftay işçileri iş başı yapmaya çağrıldılar. Orada bir karışıklık oldu, önce arama kurtarmaya destek olmak üzere. Daha sonra siyanürlü toprağın taşınması başka bir yere nakledilmesiyle ilgili bir şey söylendi ama bu Çiftay işçilerinin normalde yaptığı iş değil, onlar dinamit patlatmaları sonrasında cevher de içeren taş ve toprağı alıp ayrıştırma yapılacak bölgeye nakletmekle görevliler. Doğal olarak siyanür ve hiçbir kimyasalla bir temasları yok. İş tanımlarında esaslı bir değişiklik yapılarak siyanürlü toprağın taşınması görevlendirmeye çalışıldılar. Bu sefer şirket göçük altında kalan arkadaşlarımız için bir fedakarlık, onları kurtarma çalışmalarına katılıyoruz gibi söylemlerde bulundu ama işçiler, 'Bize yaptırılan iş arama kurtarma değil toprağın taşınmasıyla bizi de riske atıyorlar' diyerek işten kaçınmaya çalışıyorlar. 10-20 santim civarında kaymalar devam ediyor ve başka kaymaları da tetikleyebilir korkusu var. İkincisi de özel ekipman hazırlık içerisinde o iş yapılabilir, bu arkadaşlarımızın bu konuda özel bir eğitimleri donanımları yok kimyasalla çalışmadıkları için.

"SİYANÜRLÜ TOPRAKTA ÇALIŞTIRILIYORLAR"

Çok sınırlı önlemler var. İşin karşılığı olacak önlemlerin alınmasına uzak bir durum var. Zaten özel bir eğitim gerektiren bir şey kimyasalla çalışma işi. Normalde bu arkadaşlar kamyon şoförü taş toprağı yüklemede çalıştıkları için ancak o sınırda bir eğitime sahipler. Bu arkadaşların siyanürlü toprakla çalıştırılıyor olması iş sağlığı güvenliği açısından da önemli riskler yaratıyor. Hala hareketli olan bir alanda çalışmak da öyle eğitim donanımı olmadan yapılacak bir iş değil maalesef.

"ÜCRETSİZ İZNE ZORLANDILAR"

Çiftay işçileri, arama kurtarma ve iş arasında bir tanım yapılarak çağrıldılar ama yapılan iş siyanürlü toprağın taşınması gerçekten de. Arkadaşlar da çekimser yaklaşınca 'Ya bu siyanürlü toprağın taşınma işini yapacaksınız ya da ücretsiz izne ayrılacaksınız. En az 3 ay olmak üzere.' Ücretsiz izin işçinin kendi iradesi beyanı olmadan işverenin gönderebildiği bir şey değil. Dolayısıyla işçi arkadaşlar ücretsiz izne kendi iradeleri ile ayrıldıklarına dair kağıt imzalamaya zorlandılar. Bu tazminatsız çıkışın da önünü açan bir şey önümüzdeki süreç açısından. Şimdi orada iki seçenek bıraktılar, 'ya çalışın ya da çıkın gidin.' Bazı arkadaşlar istifa etmek zorunda kaldılar bu riske girmek yerine.”