CHP ve DEM şaşkın... Tunceli’de sürpriz: Hüseyin Aygün bağımsız aday oldu

GERÇEK GÜNDEM - Yerel seçimlerdeki sürprizler bitmek bilmiyor. Aday belirleme süreci sancılı geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bir sürpriz gelişme de Tunceli’de yaşanıyor. 2011-2015 yılları arasında CHP Tunceli milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Aygün, bağımsız olarak Tunceli Belediye Başkanlığı’na adaylığını koydu.

HÜSEYİN AYGÜN: “CHP YÖNETİMİ BENİMLE DERSİM HAKKINDA KONUŞMADI, BEN DE ONLARDAN BİR ŞEY BEKLEMEDİĞİM İÇİN ARAMADIM”

Milletvekilliği sona erdikten sonra mesleği olan avukatlığa dönen Hüseyin Aygün, CHP ve DEM Partisi’nin adaylarının Tunceli halkının beklentilerinden uzak olduğunu, kendisinin de üçüncü bir yol ortaya koymak için bu göreve talip olduğunu söyledi.

Gerçek Gündem’in ulaştığı Hüseyin Aygün, “Bugüne kadar CHP’nin yeni yönetimi benimle Dersim hakkında konuşmadı. Ben de açıkçası onlardan bir şey beklemediğim için kendilerini aramadım. Herhangi bir temas kurmadım. CHP’nin buradaki adayı halkın beklentilerini karşılamıyor. DEM Parti de aynı sorunu yaşıyor. Kendi iç tartışma süreçleri sonucu ortaya çıkan adayların halkta bir karşılığı yok. Böyle bir ortamda ben üçüncü yol için, üçüncü yol iddiasıyla ve bu yolu açmak için adayım” dedi.

“BAĞIMSIZ HALK İNİSİYATİFİNİN ADAYIYIM”

2019 yılında Tunceli’de Fatih Maçoğlu belediye başkanlığını kazanırken arkasında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) vardı. Bağımsız aday Hüseyin Aygün, SMF’nin ağırlıklı kısmı DEM adayını desteklese de bu yapıdan bir grubun da kendisine destek verdiğini ifade etti.

“Sol, sosyalist alternatif üretmek zorundayız. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Dersim’de de. 2019’da TKP adayı olan Fatih Maçoğlu’na destek veren Sosyalist Meclisler Federasyonu, bugün büyük ölçüde DEM Parti’nin adayının yanında. Bu yapının içinde olan bir grup da bana destek veriyor. Türkiye Komünist Hareketi de beni destekliyor. Ama bunun da ötesinde arkamızda büyük bir halk inisiyatifi var. Bu bağımsız halk inisiyatifinin adayıyım. Hedefimiz seçimleri kazanmak ve Dersim’in yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözmek.”

TUNCELİ’DE 2019’DA NE OLMUŞTU?

2019 yerel seçimlerinde Maçoğlu’na listelerinde yer veren Türkiye Komünist Partisi, 5 bin 887, HDP, 5 bin 69, Adalet ve Kalkınma Partisi, 2 bin 526, MHP ise 627 oy almıştı.

MHP bu kez aday çıkarmıyor ve AKP adayı Erkan Eroğlu’nu destekleyecek.

CHP seçime Ali Mustafa Çelik’le katılırken DEM Parti ise Birsen Orhan ve Cevdet Konak’la Tuncelilerin belediye başkanı olmaya çalışacak.

Kaynak: Gerçek Gündem