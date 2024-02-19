Milli Eğitim Müdürlüğü müftülüğün etkinliği için seferber oldu: 'Katılım olmazsa...'

Ordu’nun Gölköy ilçesinde müftülüğün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan orta okul öğrencilerine şiir, lise öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması için Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seferber oldu.

Ortaokul ve liselere, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda, etkinliğin okullarda duyurulması ve her okuldan yarışmaya katılımın sağlanması istendi.

Okullardan yarışmaya katılımın olmaması durumunda ise, sebebinin müdürlüğe bildirilmesi istendi.

Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Gölköy İlçe Müftülüğünün ilgi yazısı gereği “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” etkinlikleri kapsamında ekte yer alan bilgi notu çerçevesinde Ortaokul öğrencilerine yönelik şiir ve Lise öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

Söz konusu ilgili yarışmanın okulunuz öğrencilerine duyurularak ekte belirtilen bilgi notu çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yarışmaya katılımın sağlanması, yarışmamaya katılacak öğrencilerin 13 Mart 2023 (müdürlüğün yazısında tarih böyle belirtilmiş, okullara gönderiliş tarihi 19.02.2024) tarihinde saat 10.00’da ilçe müftülüğünde başvuru şartlarında istenen kriterler doğrultusunda hazır bulunmaları ve yarışmaya katılımınızın olmaması durumunda sebebinin müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda bilgileriniz ve gereğini rica ederim”