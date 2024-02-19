Camide çocuklara bıçak çeken şahıs gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, camiden çocukları bıçakla korkutan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir” denildi.

Şüpheli S.S.’nin (70) emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrencileri uslu durmaları konusunda uyaran yaşlı adam camiden dışarı çıktı. Yaşlı adam geri döndüğünde ise bu defa çocuklara bıçak çekti ve "Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden kaçtığı görüldü.

Kaynak: İHA