Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Altun, geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınladı. Bir sosyal medya kullanıcısı da ünlü avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı.

Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık verdi. Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Gelen bilgilere göre Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı.