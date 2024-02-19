ABB, EKPSS’ye girecek memur adaylarının sınav ücretlerini ödeyecek
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek, 45 yaşını geçmemiş engelli bireylerin sınav masrafları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal yardım alan ailelerdeki engelli bireylerin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ücretlerini karşılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal yardım alan ailelerdeki 45 yaşını geçmemiş engelli bireylerin EKPSS ücretlerini karşılayacak.
29 Şubat'a dek sürecek başvurulara, http://forms.ankara.bel.tr./ekpss2024 adresi üzerinden ulaşabilecek.
Kaynak: ANKA
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