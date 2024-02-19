Editörümüz Furkan Karabay'a Halkevleri'nden basın ödülü

Bu sene 11'incisi düzenlenen Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödül Töreni'nde, direnişleriyle, mücadeleleriyle, sergiledikleri dayanışma pratikleriyle gündeme gelenler; sanatlarıyla, eserleriyle, haberleriyle direnenlerin sesi olan isimler ödüllerini aldı.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, yargıdaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını haber yaptığı için tutuklanan editörümüz Furkan Karabay, gazeteci olarak ödül alan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Mardin’de kayyum belediyeciliğinin yolsuzluklarını ifşa eden gazeteci Ahmet Kanbal ve hayatını gazeteciliğe adayan Ayşenur Arslan da ödül alan diğer gazeteciler oldular.

Ayrıca Kürt halkının özgür iradesiyle dayanışmak için tutukluluk süresi bitmesine rağmen tutuklu bulunan DEM Parti Ankara Adayı Gültan Kışanak adına kızı Zilan ödül aldı.

Sendikalı oldukları için işten atılan ve bir süredir eylemlerini sürdüren Özak tekstil işçileri adına BİRTEKSEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Dersim’deki direnişleri kazanımla sonuçlanan FEDAŞ işçileri ile onlarla direnen sanatçı Şenol Akdağ’a dayanışma ödüllerinin sahipleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin en uzun sivil itaatsizlik eylemini sürdüren, kayıp yakınları Cumartesi Anneleri/İnsanları, Gezi direnişi sırasında polis tarafından katledilen Berkin Elvan'ın annesinin elinden ödül aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem