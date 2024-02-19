15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını yazmıştı: Veren, "MİT, Genelkurmay beni sorgulasın, benden belge istesinler" dedi

Genelkurmay'a FETÖ'nün darbe yapacağı yönünde ifade veren Nurettin Veren, şimdi ise "Bu programdan sonra MİT, Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın, benden bilgi ve belge istesinler. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim" dedi.

15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını yazmıştı: Veren, "MİT, Genelkurmay beni sorgulasın, benden belge istesinler" dedi

Bir dönem FETÖ örgütünün lider Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Nurettin Veren, MİT, Genelkurmay ve savcılara çağrıda bulundu.

KRT'de canlı yayında konuşan eski Yeniakit yazarı Veren, "2007'de Genelkurmay'da FETÖ'nün darbe yapacağı yönünde ifade verdim. 200'e yakın hayalet imamın ismini ve resmini verdim. Bu programdan sonra MİT, Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın, benden bilgi ve belge istesinler. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim" dedi.

FETÖ'YÜ CIA İLE ORTALIKLA SUÇLAMIŞTI

2005 yılında Fethullah Gülen'i CIA ile ortaklık etmekle ve Türkiye'nin aleyhinde çeşitli faaliyetlerde bulunmakla suçladı.

Nurettin Veren'in, ABD'nin Truva atı Fethullah Gülen hareketi-Kuşatma adında bir kitabı da bulunuyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 4 ay önce darbe olacağını yazan Veren, bir dönem eski adı İşçi Partisi olan Vatan Partisi'ne üyeydi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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