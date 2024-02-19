MHP son günü beklemedi; Aday listelerini YSK'ya teslim etti

Yerel seçimlere 1 ay kala MHP, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini duyurdu.

MHP son günü beklemedi; Aday listelerini YSK'ya teslim etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) aday listelerini ilan edilen son günü beklemeden Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuya ilişkin açıklama yaparak "31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yetkilendirilen dava arkadaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklenmeden İlçe Başkanlıklarımız, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, İlçe Seçim Kurullarına, Büyükşehirlerde ise İl Başkanlarımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı listelerini İl Seçim Kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında, teslim etmişlerdir" dedi.

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