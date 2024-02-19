İYİ Parti'den 'GİK üyesine silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt’un ve eşinin adının karıştığı suikast iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İYİ Parti'den 'GİK üyesine silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in uğradığı silahlı suikast girişiminin perde arkasındaki detayları okurlarıyla paylaşmış; İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ayşen Kurt ve eşi Yahya Kurt ile Ahmet Çelik arasındaki pazarlığı anlatmıştı.

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İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin İYİ Parti'den açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkez binasında gündeme ilişkin düzenlediği basın açıklamasında "Yargıya intikal etmiş bir konu. Biz de takip ediyoruz. Soruşturma büyük bir özenle devam ettiriliyor. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak somut delillere göre yeniden bir açıklama yapmayı planlarız" ifadelerini kullandı.

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