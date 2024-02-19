Yeniden Refah'ın başkan adayı adaylıktan çekildi: Her şey gönlümüzce olsun

Fatih Erbakan'ın adaylığını açıkladığı Hamdullah Suphi Efeli, YRP'den istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yeniden Refah'ın başkan adayı adaylıktan çekildi: Her şey gönlümüzce olsun

Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hamdullah Suphi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" demişti.

ADAYLIĞINI ERBAKAN AÇIKLAMIŞTI

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hamdullah Suphi Efeli'nin adaylığını açıklarken, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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