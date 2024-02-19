İYİ Parti'de bir ayrılık daha: İBB Grup Başkanvekili sitem dolu açıklamayla istifa etti

14-28 Mayıs Genel Seçimlerinin ardından istifa dalgalarıyla sarsılan İYİ Parti’de, istifalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve İBB Meclis’indeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medyadan paylaştığı istifa duyurusunda partinin bugün geldiği duruma tepki gösterdi.

Sarı açıklamasının son bölümünde “Gelinen noktada, eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldu. Sonuçta dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce ‘Cesur Yüreğin’ istifası ile karşı karşıya kaldık” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, açıklamasını, “İşte tam da burada, ‘Cesurlar Hareketi’ sekteye uğramıştır. Bu nedenle bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliği ve İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekilliğinden istifa ediyorum” sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Gerçek Gündem