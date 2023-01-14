Soylu'nun 'Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir' açıklamasına Demirtaş'tan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir'' açıklamasına yanıt veren HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur. Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız'' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Soylu'nun 'Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir' açıklamasına Demirtaş'tan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 81 il emniyet müdürü ile bir araya geldiği toplantıda, seçim dönemine girildiğini belirterek, "Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" açıklamasında bulunmuştu. 

CHP'li Özgür Özel, 'Süleyman Soylu dosyası'nı açıklarken Emin Şen'in görevi değiştirildiCHP'li Özgür Özel, 'Süleyman Soylu dosyası'nı açıklarken Emin Şen'in görevi değiştirildiSiyaset

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Soylu'ya yanıt verdi. 

Soylu'nun açıklamasını alıntılayan Demirtaş, "Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur. Bütün siyasi aktörler bu konuyu, partiler üstü bir yaklaşımla hep birlikte ele almalı. Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş 2023 seçim
Son Güncelleme:
CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Sizden korkan, bir milim geriye gidene yazıklar olsun' Siyaset 14 Ocak 2023 17:09
Erdoğan Altılı Masa'yı hedef aldı: 'Her şeyi söylediler, bir tek adayların ismini söyleyemediler' Siyaset 14 Ocak 2023 16:47
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 'ordu' üzerinden hedef alan Erdoğan'a jet yanıt Siyaset 14 Ocak 2023 16:29
Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı: Bunu yeterli görmüyoruz! Siyaset 14 Ocak 2023 16:09
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak! Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!
YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! 'Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!'
AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı