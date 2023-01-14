Soylu'nun 'Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir' açıklamasına Demirtaş'tan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 81 il emniyet müdürü ile bir araya geldiği toplantıda, seçim dönemine girildiğini belirterek, "Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" açıklamasında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Soylu'ya yanıt verdi.

Soylu'nun açıklamasını alıntılayan Demirtaş, "Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur. Bütün siyasi aktörler bu konuyu, partiler üstü bir yaklaşımla hep birlikte ele almalı. Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız."

Kaynak: Gerçek Gündem