Dokunulmazlığının kaldırılması istenilen CHP'li Başarır: 'Sizden korkan, bir milim geriye gidene yazıklar olsun'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılmak istenmesine karşı CHP İl Binası önünde basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği basın toplantısına Mersinli vatandaşların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle adeta mitinge dönüştü. Basın açıklaması Mersinli şehit nedeniyle saygı duruşuyla başladı.

Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a destek için açıklamaya; CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP İlçe başkanları ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

''BİZ KORKMUYORUZ''

CHP’li Ali Mahir Başarır, “Birileri dokunulmazlığımı kaldıracakmış. Mecliste söylediğim cümleyle başlamak istiyorum. Kaldırmazsanız namertsiniz, alçaksınız. Sizden korkan, bir milim eğilen, bir milim geriye gidene yazıklar olsun. Biz korkmuyoruz. Çünkü biz namusumuzla yaşadık” dedi.

CHP MERSİN İL BAŞKANI KORAL: “SARAY AKLININ SİYASİ MÜHENDİSLİKLE GÜNDEM DAYATMASIDIR”

Basın açıklamasında ilk sözü alan Mersin CHP İl Başkanı Koral Ömür, “Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığını kaldırmak ve uydurulmuş suçlarla vekilliğini düşürmek istiyorlar. Sayısız dosyanın içinden tüm usullere aykırı olarak Ali Mahir Başarır milletvekilimizin ve İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan’ın dosyalarının öne çekilmesi, saray aklının siyasi bir mühendislikle ülkeye gündem dayatmasıdır…Söz konusu milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ve CHP olunca uydurma ve zorlama sebeplerle akla aykırı kararlar alınıyor… Haksızlık karşısında dimdik duranlara karşı bunu yapmalarını bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN ALİ MAHİRLERİN YANINDA OLACAĞIZ

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Yiğit’in açıklamalarının ardından söz alan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “ Son 100 yılın en kötü dönemindeyiz. Bir taraftan demokrasiye karşı gasp var, bir taraftan devleti devlet yapan tüm kurumlara karşı müdahale var…Herkesin adalete ihtiyacı var. Bu iktidar yargıyı bağımsız hale getireceğiz dedi ama ne yaptılar tamamen bağımlı hale getirdiler, Saray'a bağladılar…Ama şunu bilsinler bizler her zaman Ali Mahirlerin yanında olacağız. Sadece yargılanan Ali Mahir değil bizler, sizler olacaksınız. Korkunun ecele faydası yok, Geliyor Gelmekte Olan" diye konuştu.

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ANTMEN: “ALİ MAHİR’İN ARKASINDA KALE GİBİ DURACAĞIZ”

Saray değil feriştahı gelse bizi durduramaz. Ne bildiğimiz yoldan ne haktan ne hukuktan döneriz. ..Sözde halka, CHP'ye korku vermeye çalışıyor. Ali Mahir Başarır haksızlığa susmadığı için hedef tahtasına koyuluyor… Bir adım geri durursak namerdiz, alçağız. Ne olursa olsun doğru bildiğimizi söyleyeceğiz, Ali Mahir'in arkasında kale gibi duracağız. Saray çökene kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yolumuz cumhuriyet yolu, yolumuz CHP yoludur. İktidarı Saray'dan alıp halka vereceğiz” sözlerini ifade etti.

CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ GÖKÇEL: “BİZ KİMSEYİ FEDA ETMEYİZ, SANA TESLİM ETMEYİZ”

Bu ülkenin kurtuluşunda canını, kanını veren ataların torunlarıyız. Biz bugünkü iktidarı ülke iktidarına taşıyan emperyalist ağa babalarına karşı Anadolu’da mücadele etmiş dedelerin torunlarıyız. Senin ağa babaların bizi dize getirememiş, özgürlükleri kaldıramamış. Ne Ali Mahir kardeşim ne parlamentoda demokrasi mücadelesi veren CHP'liler ne senden ne senin ağa babalarından korkmadan bu ülkede demokrasi mücadelesi vereceğiz ve kazanacağız…Demokrasi mücadelesinden geri durmamızı istiyorlar. Sizin feriştahınız gelsin bizi asla geri adım attıramazsınız. Bizim feda edecek ne ülkemiz var ne demokrasimiz var ne de Ali Mahir Başarır'ımız var. Biz kimseyi feda etmeyiz, sana teslim etmeyiz.

CHP’li ALİ MAHİR BAŞARIR: “DOKUNULMAZLIĞIMI KALDIRMAZSANIZ NAMERTSİNİZ”

Mersin’deki Şehir Selçuk Kurt ile sözlerine başlayan CHP’li Başarır, “Bizim için acı bir gün. Mersin’imizin şehidi var. Kardeşim, evladımız Selçuk Kurt’a, ailesine, ülkemize, Mersin’e Allah’tan rahmet diliyorum. Buradan çıkacağız hep beraber, Muğdat Camii’nde şehidimizi beraberce son yolculuğuna uğurlayacağız. Allah rahmet eylesin” dedi.

Birileri dokunulmazlığımı kaldıracakmış. Mecliste söylediğim cümleyle başlamak istiyorum diyen CHP’li Başarır, “Kaldırmazsanız namertsiniz, alçaksınız. Sizden korkan, bir milim eğilen, bir milim geriye gidene yazıklar olsun. Biz korkmuyoruz. Çünkü biz namusumuzla yaşadık. Bakın yanımda kim var? 80 yıldır emeğiyle yaşamış, bizi büyütmüş, tek bir haram lokma yedirmemiş babam var, babam. Abdullah Başarır ve ben burada 100 metre ileride, 100 metre bir dairede yaşıyoruz. Bu baba ne bana telefon açıp bir gün sabah “Oğlum paraları sıfırladı mı?” diye sordu ne de ben çocuklarıma sordum ve soracağım. Şükürler olsun ne 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yapan milletvekili olduk ne de 180 milyon dolarlık, eşimizle kirli bir servet edinip bunu paylaşamaz duruma geldik. Bizim evimizden ayakkabı kutuları çıkmadı. Biz bu ilde bakanlık yapıp 5 milyonluk saat takan milletvekillerinden olmadık. Biz gencecik çocukları, akademisyenleri öldürenleri evimizde saklamadık. Biz şuracıkta, çeşmeli çıkışında iki tane polisimize ‘şerefsiz’ demedik. Biz namussuzlarla, hırsızlarla, ülkeyi soyanlarla, milletin anasına sövüp de ihale alanlarla mücadele ettik. O yüzden; Hey saray, hey sarayın başındaki adam. Benim dokunulmazlığımı kaldıracakmışsın. Kaldır, hemen kaldır. Kaldır, kaldır ki dünya senin nasıl bir adam olduğunu bir kez daha görsün. Kaldırsın, tutuklasın. Benim bir eşim, iki kızım var. Ben aranızda olmayabilirim bu seçimlerde. Ama eşim Sebla, Simla Deniz, Simay Ada sizlerle sokak sokak bu seçimlerde beraber olur. Arkadaşlarımla olur. İl başkanımla olur. İlçe başkanımla olur” ifadelerini kullandı.

''BANA DOKUNULMAZLIĞI SARAY CUNTASI VERMEDİ, HALK VERDİ MERSİN VERDİ''

''Biz kazanacağız, halk kazanacak, ülke ışıl ışıl olacak, Türkiye nefes alacak, nefes. Biz kurtulmak istiyoruz bu zorbalardan. Biz kurtulmak istiyoruz bu hukuksuzlardan. Biz artık yaşamak istiyoruz'' diyen CHP’li Başarır, “On üç buçuk milyon şüpheli var Türkiye’de. Yüz binlerce insan cezaevinde. İnsanlar ekmek alamayacak durumda. Ne ile uğraşıyoruz? Dokunulmazlıklarla. İstanbul’u alacağım diyor, milletvekillerini alacağım diyor. Bilmiyor ki o bizi alsa da aldığını sanıyor. Çünkü bana dokunulmazlığı saray cuntası vermedi. Bu halk, Mersin verdi. Sizler verdiniz. Benim sorumluluğum saraya değil, tiranlara değil, zorbalara değil. Benim sorumluluğum halka ve hakka. Şükürler olsun alnımız açık, başımız dik. Biz namusumuzla yaşadık, şerefimizle yaşadık. Çalmadık, çaldırmadık. Aynı şekilde bizim belediye başkanlarımız, arkamda. Büyükşehir Belediye başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız çalmadı, çaldırmadı, vakıflara para aktarmadı, saraya para aktarmadı” dedi.

''SİZE DE ADALETİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN''

MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye seslenen Başarır, “O benim dokunulmazlığım için saraya giden Devlet Bahçeli, sen benim dokunulmazlığımla uğraşma. Ben tertemiz bir adamım, ben insanlar yaşasın diye mücadele veriyorum. Sen insanlar ölsün diye vekillik yapan Mersin milletvekiline bak. Onu yargıya teslim et. Eğer sen şerefinle, haysiyetiyle teslim etmezsen, 4 ay kaldı. Onu bu yargı, bu ülke, bu tarih, Sinan’ın evlatları yargılayacak. Bunu hiç kimse unutmasın. Anayasa komisyon üyesi AKP Mersin Milletvekili, benim dokunulmazlığım için el kaldıran o kadın; Zeynep Gül Yılmaz. İki polise şerefsiz dedi. O iki polis iki yıldır açıkta. Ne iş yapıyor biliyor musun? Çocuklarını okutabilmek için o iki polis boyacılık yapıyor bugün. Zeynep Gül Yılmaz, o da saraya yağcılık yapıyor. Ben demişim ki, adalet için bir mahkemeye ‘Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun’ demişim. Ben bundan yargılanıyorum. Ama Türk polisine “şerefsiz” diyen Zeynep Gül Yılmaz benim dokunulmazlığım için el kaldırıyor. Yazıkların olsun gerçekten size. Adaletinize de, ona bir soruşturma yapmayan savcılara da'' sözlerini sarf etti.