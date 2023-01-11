Meclis CHP'li Başarır ile İYİ Partili Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşüldü.

CHP ve İYİ Parti gruplarının 1700’den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın Başarır ile Türkkan’ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri de gelmedi. Toplantı, sadece AKP ve MHP’li üyelerin katılımıyla yapıldı.

CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyelerin katılmaması nedeniyle 52 üyesi olan komisyon, 18 üyeyle toplanabildi. TBMM İçtüzüğü gereği, komisyon üçte bir çoğunlukla toplanabiliyor ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alabiliyor. AKP ve MHP’li üyelerin sayısı toplantı ve karar yeter sayısını karşılıyor.

Komisyonda açılış konuşması yapan Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt; “Bugünkü gündemimizde Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘alenen hakaret, kasten yaralama’ iddialarına ilişkin olarak düzenlenen 3/1734 esas numaralı ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddialarına ilişkin düzenlenen 3/2167 esas numaralı 2 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve dosyaların görüşülmesi yer almaktadır” diyerek komisyonun gündemi açıkladı.

HAZIRLIK KOMİSYONU

Komisyon Başkanı Beyazıt, 5 üyeden oluşan bir hazırlık komisyonu kurulacağını ve komisyonun dosyaları inceleyerek bir ay içerisinde raporunu vereceğini ifade etti. Beyazıt, bir sonraki Karma Komisyon toplantısında hazırlık komisyonunun raporu üzerine değerlendirmeler yapacaklarını ve TBMM Genel Kurulu'na sunacaklarını belirtti. Beyazıt, konuşmasının ardından toplantıyı basına kapattı.

Dosyaları incelemek üzere TBMM İçtüzüğü 132. Maddesine göre ad çekme yoluyla Hazırlık Komisyonu oluşturuldu. Üyeler şöyle:AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç.

Kaynak: ANKA