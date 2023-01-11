Erdoğan'dan referandum çıkışı: Son sözü milli irade söyleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan yaptığı açıklamada başörtüsünün Anayasa'da güvence altına alınması hakkındaki teklif hakkında, "Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları söyle oldu:

Günümüzde en çok tartışılan konuların başında insan hakları geliyor. Toplantılar düzenleniyor, kararlar alınıyor, beyanatlar veriliyor. Ancak hayat hakkı dahil insanların en temel hakları göz göre çiğnenmeye devam ediliyor. Suriye ve Filistin'de, Arakan'da bu ihlallerin üzerine hep yenileri ekleniyor.

Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak için hareket etmesini bugün utançla karşılıyoruz. Bu süreçte kendi halkları içindeki dezavantajlı kesimleri dahi hizmet dışında tutan ülkeleri gördük.

Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin de söylemleriyle bu nefret iklimini körüklediklerine şahit oluyoruz. İfade hürriyeti kisvesi altında kutsallarının aşağılandığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi zaman medya, kimi zaman siyasetçiler bu toplum kesimleri için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki kullanmak giderek zorlaşıyor.

Gerek insan haysiyetini korumakla görevli kuruluşlar, gerek insan hakları veren kimi ülkeler bu hak ihlalleri karşısında derin suskunluk içerisinde. Benzer bir durum doğrudan insanımızın hayatına kıymış, sivillere dönük terör eyleminde bulunmuş teröristler için de geçerlidir.

PARİS'TE TERÖR SALDIRILARI

Kısa süre önce Paris'te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir. Teröristler sadece sokakları arabaları ateşe vermekle kalmamış. İyi terörist kötü terörist ayrımının yanlışlığını gösteren bu olayların, terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum. Avrupa'da yuvalanan terör yandaşlarına karşı geç alınan tedbirler daha çok zarar verecektir.

SURİYE'Lİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ VE SURİYE REJİMİ İLE TEMASLAR

Kapımıza gelip ülkemize sığınan hiç kimseyi geri göndermedik. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşleri güvenli şekilde hızlanmıştır. Briket evler yapmaya başladık. Niye? Bunlar insan değil mi? Kar kışta bu çadırlardan bu insanları kurtaralım istedik. Türkiye Rusya ve Suriye olarak yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini Suriye'ye geri dönenlerin sayısı daha da artacaktır.

TAHIL KRİZİ

Aynı ilkeli tutumla diğer alanlarla da çalışmaya devam ediyoruz. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirmek suretiyle milyarlarca insanının hayatını etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağlıyoruz.

Sayın Putin'in biz tahılı gönderebiliriz, sizler de bunun nakliyesini yapıyorsunuz. Biz de nakliyesini yaparız dedik. Bir şart koştu; durumu iyi olan Avrupa ülkelerine değil fakir Afrika ülkelerine bunu gönderelim dedi. Ben de bu teklifi kabul ettim, biz de bunları un fabrikalarımızda una çevireceğiz ve çuvallara doldurarak fakir Avrupa ülkelerine bunları göndermeye biz de varız dedik, süreci başlattık. Şeref bey bir teklifte bulundu; özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması. Biz buna varız. Sadece Rusya-Ukrayna değil, aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan, Libya'dan, yaralıları getirmek suretiyle hastaneleri getirip tedavilerini yaptırıp geri döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında yaralılar için de bir koridor açılmasına biz varız.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Sessiz devrimlerle her kesimden vatandaşımızın insan haklarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. Kadınlarımızın başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini Meclis'e sunduk. Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Kimse bize İslam'ı tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ilmi tahsis edin diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.

Bu düzenlemeyle acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına inanıyorum. Son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum.