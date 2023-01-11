Özgür Özel, Süleyman Soylu hakkında dosya açıklayacak: 'Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın bir dosya açıklayacağını duyurdu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın bir dosya açıklayacağını belirtti.
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özgür Özel, "Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" dedi.
Özel şunları ifade etti:
"Yarın burada bir büyük dosya açıklayacağım. Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, kimyasının bozulacağı bir açıklama olacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak durumda olursa, açıklayacak üç arkadaşına teslim etti. Bu korku iklimine teslim olmayız, başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için üç tedbirimiz var"
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme:
Nebati, KGF Paketine ilişkin konuştu Ekonomi 11 Ocak 2023 14:46
Meclis'te çocuk istismarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu: Üyeler belli oldu Siyaset 11 Ocak 2023 14:17
Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' açıklaması Siyaset 11 Ocak 2023 14:11
Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti her yönüyle aydınlatılacak Siyaset 11 Ocak 2023 14:09