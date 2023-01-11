Nebati, KGF Paketine ilişkin konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da “Hazine Destekli Kefalet Sistemi Yatırım Destek Paketleri Lansmanı”na katıldı.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde kefaletleri kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan 3. grup ağırlıklı olmak üzere 2. ve 4. gruba kullandırmayı planlıyoruz. Kefalet imkanımızın yüzde 60'ını 3. grup, yüzde 30'unu 2. grup, yüzde 10'unu ise 4. grupta yer alan firmalara kullandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA