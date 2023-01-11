Fiyat sabitleme yayılıyor: Sıra beyaz eşya ve giyimde

Zincir marketlerin fiyat sabitleme kararı sonrası gözler diğer sektörlere çevrildi. Özellikle stok fazlasının bulunduğu sektörlerde stokları eritme yarışı yaşanıyor

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Fiyat sabitleme yayılıyor: Sıra beyaz eşya ve giyimde

Zincir marketlerdeki 'fiyat sabitleme' yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor.

Uzmanlara göre, marketlerde fiyat sabitleme hareketlerinin arkasında reel ekonominin stok eritme telaşı var. Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti.

TEKSTİL SEKTÖRÜ DE DAHİL OLDU

Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Zincir marketlerde yaşanan fiyatların sabitlenmesi konusunu bu yıl kendi sektörümüzde de göreceğiz. Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz. İhracatta daralma yaşadık, fiyatları sabit tutarak elimizdeki stoku eriteceğiz" diye konuştu. 

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