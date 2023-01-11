Borsa İstanbul'da 'yukarı adım' kuralı

Dün günün ilk yarısında yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 4.987,99 puandan tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) dün gece Borsa İstanbul’la ilgili yapılan açıklamada, sermaye piyasasının güven ve istikrarını bozacak eylemlerle ilgili cezai yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Bu sabah da Borsa İstanbul'dan açıklama yapılarak, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır" denildi.

Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü’nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

AÇIĞA SATIŞ, YUKARI ADIM UYGULAMASI VE DEVRE KESİCİ İŞLEMİ NEDİR?

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor. Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Yukarı adım açığa satışta uygulanan kurallardan biri. Hissenin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse açığa satış son fiyat seviyesinden yapılabiliyor. Yukarı adım kuralı, açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir önlem olarak kullanılıyor.

Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.