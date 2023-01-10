Galip Aykaç, tehditler sonrası istifa etmişti: Gıda Perakendecileri Derneği'nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oldu

Gıda Perakendecileri Derneği'nin seçimli genel kurulu bugün İstanbul'da yapıldı. Üyeleri arasında A101, BİM, CarrefourSA, Migros, Şok gibi market zincirlerinin de bulunduğu GPD’nin yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oldu.

GPD'den yapılan açıklamaya göre, Özpamukçu bu görevi 2023-2025 dönemi için yürütecek. Koçtaş yönetim kurulu üyesi olan Özpamukçu, ayrıca GürAta Danışmanlık’ta yönetim kurulu başkanı konumunda bulunuyor.

ALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU KİMDİR?

GPD'nin yeni Başkanı Alpa Önder Özpamukçu, 1971'de Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme ve Hukuk bölümlerini bitirdi. 1995 yılında Koçtaş’ta çalışma hayatına başlayan Özpamukçu, mağaza şefi, mağaza müdürü, operasyon müdürü, operasyon ve yatırım direktörü görevlerinde bulunduktan sonra 2007-2019 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Özpamukçu, 2012-2017 döneminde Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Koçtaş Yönetim Kurulu üyeliğini 2008 yılından beri sürdüren Özpamukçu, 2021 yılı itibarıyla faaliyete geçen GürAta Danışmanlık’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Özpamuk, bu göreviyle birlikte, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakendecilik Sektör Meclisi Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.

Özpamukçu evli ve iki çocuk sahibi.

GALİP AYKAÇ, TEHDİT EDİLMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde marketlere yönelttiği sert eleştirilere karşı Aykaç, çeşitli konuşmalarında bu suçlamaları reddetmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

Aykaç'ın açıklamasına, MHP'den karşılık gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef almıştı. Bu gelişmelerin ardında BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç aralık ayı başında GPD Başkanlığı’ndan istifa etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem