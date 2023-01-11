Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yöneticilerinden Nebati'ye ziyaret: Dolar 23 TL olsun

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yer tutan hazır giyim sektörü, rekabetçi kalabilmek ve işçi çıkarmaktan kaçınabilmek için kendilerine özel ve daha yüksek bir kur uygulanmasını talep etti.

Bloomberg'ten Taylan Bilgiç'in haberine göre, sektör temsilcileri, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşerek, ihracat gelirlerini liraya çevirirken daha avantajlı bir kur uygulanması taleplerini ilettiler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya “Kurun üzerindeki baskı maliyetlerimizi artırıyor. İhracatımızın yüzde 70’i Avrupa’ya olduğu için, oradaki talep daralması buna ekleniyor. Bu fiyatlarla rekabet etme şansını kaçırıyoruz" dedi.

Kaya’ya göre, perakende ve AVM’ler de işin içine katıldığında 2 milyon civarında işçi çalıştıran sektör, bu sene 100 bin civarında işçi çıkarmak zorunda kalabilir. Kaya “Zaten son 3-4 ayda 30 bin civarında işten çıkarma oldu” dedi.

Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 10,2 iken, resmi işsiz sayısı yaklaşık 3,6 milyon oldu. Erdoğan, asgari ücrete yüzde 55 zam yaptı ve 2,3 milyon EYT’liye emekli olma yolunu açtı. Ayrıca, 2023’ün ilk 6 ayı için memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı.

İhracatçılar bir süredir, liranın, enflasyon oranında değer kaybetmesine izin verilmediğinden yakınıyorlar. Lira, geçen yıl gelişen ülke para birimleri arasında en kötü performanslardan birini gösterse de ihracatçılar lirayı hala çok pahalı buluyor.

"GENELİN GERİSİNDE KALDI"

Kaya, sektör için ideal kurun 23 lira/dolar ve 24 lira/Euro civarında olabileceğini, özel kur uygulamasının da dokuz aya kadar geçici bir süre için uygulanabileceğini söylüyor. Hükümetin bu talebe ne yanıt vereceği henüz belirsiz. Dolar, 18,8 lira civarında işlem görürken, Euro 20,1 lira civarında.

Türk tekstil ihracatı, 2020 yılında dünyadaki toplam tekstil ihracatının yüzde 4’ünü gerçekleştirmişti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen yıl 21,2 milyar dolar ile Türkiye ihracatının yüzde 8’ini gerçekleştirdi. Ancak sektörün yüzde 5’in altında kalan 2022 ihracat büyümesi, genel ihracat büyümesinin oldukça altında kaldı.

“Genelin gerisinde kaldık” diyen Kaya, bu manzaranın sebepleri arasında parite dalgalanması ve ihracat pazarlarındaki resesyon tehdidini saydı. Kaya, “Mevcut şartlar devam ederse 2023’te 20 milyar dolar civarına gerileyebiliriz” dedi.