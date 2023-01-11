CHP'li Sümer: Ziraat Bankası krediler üzerinden yapılan yolsuzluğun yuvası haline gelmiş, kimsenin yüzü kızarmıyor

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Ziraat Bankası’nın 2021 yılı Sayıştay Raporlarına yansıyan Adana Kurumsal Şubeden tek bir firmaya verilen 543 Milyon Liralık Batık ve Riskli Kredi’nin güncel durumunu” açıkladı. CHP’li Sümer, Genel Kurul’da yaptığı konuşmayla konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

ZİRAAT BANKASI ADANA’DA YANDAŞ FİRMAYA VERDİĞİ 449 MİLYON LİRA KREDİYİ TAHSİL ETMİYOR

Orhan Sümer şunları kaydetti:

“Ziraat Bankası’nın Adana Şubesinden verildiği tespit edilen batık kredi, biz dile getirdiğimiz zaman tahsil edilseydi, 321 Milyon Liraydı. Şu anki güncel borç ise tam 449 milyon lira. İki senedir takip ediyoruz. Bu krediyi neden verdiniz diyoruz? Kime verdiniz diye soruyoruz? Tek ses çıkmıyor.

Ziraat Bankası ne yazık ki şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı içerisindedir. Sayıştay Raportörü dahi tanıtım, reklam ve sponsorluk adı altında kimlere ne kadar ödeme yapıldığının bilginin saklandığını belirtiyor. Ziraat Bankası krediler üzerinden yapılan yolsuzluğun yuvası haline gelmiş, kimsenin yüzü kızarmıyor.”

449 MİLYON LİRA ADANA’DA YATIRIM OLARAK KULLANILABİLİRDİ

CHP’li Sümer, “Çiftçiye, esnafa, emekliye, öğrencinin KYK borcuna gelince evdeki buzdolabına bile haciz uygulayan Ziraat Bankası, yandaşa verilen krediye gelince kılını bile kıpırdatmıyor. Biz Adana’ya yatırım yapın, kaynak ayırın dedikçe duymazdan gelenler, aslında milyonlarca lirayı hiç düşünmeden tek bir şirkete vermişler. O parayla 100 tane fabrika kurulabilir, binlerce vatandaşımız iş sahibi olabilirdi. İktidar bu yönetim anlayışından, sadece kendinden olanı zengin etme alışkanlığından vazgeçmek zorundadır. Vatandaşın lokmasına dahi göz diken bu rantiye sistemi 5 ay sonra mutlaka değiştireceğiz” dedi.

YANDAŞA VERİLEN KREDİLER TEK KALEMDE SİLİNİYOR

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sözlerini şöyle noktaladı:

“Adanalı vatandaşımız, çiftçimiz, esnafımız bankaya gittiği zaman bin dereden su getirip, kefiller, senetler, ipotekler istenirken tek bir firmaya milyonlarca lira aktarabiliyorlar. Ziraat Bankası, çiftçi 3 taksit ödeyemediği zaman ekili tarlasına, traktörüne haciz uyguluyor. Ancak talimatla yandaşa verilen kredilerin akıbeti hiç araştırılmıyor. Firmaya talimatla geri ödeyemeyeceği miktarda kredi veriliyor. Firma borcunu ödeyemiyor. Daha sonra Maliye Bakanlığı borçları yapılandırıyor. 543 Milyon lira borç -101 milyon liraya indiriliyor. Yapılandırmaya rağmen firma borçlarını yine ödemiyor. 2021 yıl sonu itibariyle 449 milyon lira Ziraat Bankası, tarafından yıllardır tahsil edilmeyi bekliyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem