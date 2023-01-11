Şebnem Korur Fincancı davasında karar

GERÇEK GÜNDEM - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi’ndeki davada bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Fincancı hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

DURUŞMADA NELER OLDU?

Duruşmaya, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy izleyici olarak katıldı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şebnem Korur Fincancı, kendisine destek vermeye gelenlere selam vererek duruşma salonunda yerini aldı.

Savcı, önceki esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Şebnem Korur Fincancı'nın üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, duruşma düzeni, taleplerin gerekçesiz reddini örnek göstererek davada adil yargılanma hakkına saygı duyulmadığını belirtti. Av. Eren, mahkemenin ara kararlarından rücu etmesini ve duruşmanın büyük salonda yapılmasını talep etti.

Avukat Özkan Yücel de davanın başından itibaren adil yargılanma hakkına saygı duyulmadığını belirterek üç avukat sınırlamasının hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, bu itirazların daha önce değerlendirilerek reddedildiğini belirterek taleplerin oy birliği ile reddine karar verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmayı takip ediyoruz. pic.twitter.com/u6KV2ygDSI — MLSA (@mlsaturkey) January 11, 2023

FİNCANCI: KORKU İKLİMİ YARATILMAK İSTENİYOR

Şebnem Korur Fincancı savunmasına başladı. Fincancı savunmasında, kendisi üzerinden korku iklimi yaratılmak istendiğine dikkat çekti.

Fincancı, "Cezaevinde olduğum için son yayınları takip edemiyorum ama yeni bir varyant var, hasta ediyor. Uyarılarımı ciddiye aldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Fincancı, kendisinin ve TTB'nin hak odaklı çalışmaları sebebiyle hedef alındığını ifade etti. Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in iddianamesini de kendisi hakkında iddianame hazırlayan savcının hazırladığını düşündüğünü söyleyen Şebnem Korur Fincancı, "Çünkü o savcı da bana işimi öğretmeye çalışmıştı. Meğer o savcı belgesel çekmeyi de biliyormuş" dedi. Fincancı, "Bu ülkede insan öldürmek birisini cezaevinde tutmaya yetmiyor ama bilimsel görüş belirtmek birisini cezaevinde tutmaya yetiyor" diye konuştu.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

Mahkeme başkanı, duruşma salonu dışarısından "uğultu" gelmesi durumunda koridoru boşalttıracağı yönünde uyarı yapılmasını istedi. TTB avukatı Hülya Yıldırım bunun üzerine bu salonda duruşma yapılmasının zor olduğunun tutanağa geçirilmesini istedi. "Ben gayet iyi duyuyorum" diyen mahkeme başkanı, "herhangi bir zorluk olmadığı için" bu talebi reddetti.

Söz alan Avukat Yıldırım, Davanın başından beri alınan tutukluluk halinin devamı kararlarının Anayasa ve AİHS'e aykırı şekilde hukuksuzca alındığını belirtti. Yıldırım, "Sinan Ateş cinayetinde şüpheli olan bir kişi, cinsel saldırı faili bir kişi serbest bırakılabiliyorken Şebnem Korur Fincancı’nın salıverilmesinde mahkeme kamuya yönelik nasıl bir tehlike görüyor?" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, "Yargılamayı bitireceğiz" diyerek Şebnem Korur Fincancı’nın son sözünü sordu. Avukat Özkan Yücel, "Anayasa'ya aykırılık itirazı var. Savunma yapmayan meslektaşımız var" diyerek itiraz etti.

FİNCANCI'YA SON SÖZÜ SORULDU

Mahkeme başkanı, Fincancı'ya tekrar oturmasını söyleyerek Anayasa’ya aykırılık itirazı talebinin reddine yönelik oy birliği ile ara karar kurulduğunu tutanağa geçirdi.

Şebnem Korur Fincancı son söz olarak, "Bu hukuki değil, siyasi bir dava. TTB’yi, demokratik ilkelerimizi, toplumun haklarını arama iradesini yok etmeyi hedefliyor bu dava" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Irak’ın kuzeyinde TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılmasına yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması geçen hafta görülmüştü. Fincancı'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem