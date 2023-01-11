Rümeysa Kadak, sürekli kendisine mesaj atan ve Meclis önüne gelen kişiyi şikayet etti: Korkuyorum

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, kendisine sürekli mesaj atan ve habersiz şekilde Meclis önüne gelen kişiyi savcılığa şikayet etti.

Rümeysa Kadak, sürekli kendisine mesaj atan ve Meclis önüne gelen kişiyi şikayet etti: Korkuyorum

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Rümeysa Kadak'ın mail adresine bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcıdan mesajlar gelmeye başladı.

Mustafa A. mesajlarda aşık olduğunu ve Rümeysa Kadak'a göndermek için satın aldığı çikolata, çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar da attı. Mustafa A. maillere yanıt verilmemesi üzerine 11 Aralık 2022'de Meclis kapısına gitti ve Kadak'la görüşmek istedi. 

Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek Rümeysa Kadak'a mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa giden Rümeysa Kadak, şüphelinin hareketleri nedeniyle korku ve paniğe kapıldığını, rahatsızlığın boyutunun her geçen gün arttığını ifade etti. Mustafa A. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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