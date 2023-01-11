Meclis'te çocuk istismarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu: Üyeler belli oldu

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından TBMM’de kurulan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu’nun CHP ve HDP’li üyeleri belli oldu. CHP’de Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ankara Milletvekili Murat Emir ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin komisyona üye olarak seçildi.

HDP’den Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan Hürriyet komisyon üyesi oldu. İYİ Parti Grubu’nun ise üyelerini bugün belirleyeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA