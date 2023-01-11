Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak" dedi.
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