Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti her yönüyle aydınlatılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Meselenin bütün boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Bozdağ, "Tetiği çeken kişi aranıyor yurt dışına çıktığı bilgisi yok. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Öte yandan soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgi akışına göre çok da uzun bir yol katedilmiş değil. Geçtiğimiz 11 gün içinde 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyor. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.