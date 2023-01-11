Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti her yönüyle aydınlatılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada karanlıkta kalan hiçbir unsur olmayacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Bozdağ: Sinan Ateş cinayeti her yönüyle aydınlatılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Meselenin bütün boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Bozdağ, "Tetiği çeken kişi aranıyor yurt dışına çıktığı bilgisi yok. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi. 

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Öte yandan soruşturmayla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgi akışına göre çok da uzun bir yol katedilmiş değil. Geçtiğimiz 11 gün içinde 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda. 

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyor. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.

Etiketler
Sinan Ateş
Son Güncelleme:
AKP Sözcüsü Çelik: Şam ile yapılacak görüşme için aceleci değiliz Siyaset 11 Ocak 2023 13:58
CHP'li Başarır: Dokunulmazlığımızı kaldırmazsanız alçaksınız Siyaset 11 Ocak 2023 13:19
Tarih verildi: Başörtüsü teklifi Meclis'e sunulacak Siyaset 11 Ocak 2023 12:38
Kulis: Altılı Masa’nın 'sır gibi saklanan' yol haritasının detayları ortaya çıktı Siyaset 11 Ocak 2023 12:10
ÇOK OKUNANLAR
14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! 14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı Emeklilerin bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı
Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...' Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...'