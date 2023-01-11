CHP'li Başarır: Dokunulmazlığımızı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dokunulmazlıkların düşürülmesi hakkında yaklaşık bin 700 dosya bulunurken CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezlekeler bugün Adalet ve Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

CHP'li Ali Mahir Başarır, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP'li Adalet ve Karma Komisyonu üyeleri ile açıklama yaptı.

Başarır, "Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun rızkını, Hazine'nin parasını bir avuç kirli müteahhitten koruduk, savunduk. Bizim ne Mersin halkına ne Türkiye'ye verilmeyecek bir hesabımız yoktur" diye konuştu.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları şöyle oldu:

"GENCECİK BİR AKADEMİSYENİ ÖLDÜREN KATİLLERİ EVİNDE SAKLAYAN OLCAY KILAVUZ EL KALDIRACAK"

Alnımız açık, başımız dik. Şükürler olsun ki yüz kızartıcı, toplumu rahatsız eden bir iddia ile karşınızda değilim. Birazdan bazı arkadaşlar dokunulmazlığımızın kaldırılması için el kaldıracak. Mesela bunlardan bir tanesi Mersin'de, kameraların huzurunda polislerimize şerefsiz diyen AKP'nin komisyon sözcüsü Zeynep Gül Yılmaz. Kimler el kaldıracak? 5 milyon dolarlık rüşvet sözleşmesi yaptığı iddia edilen Erzincan Milletvekili el kaldıracak. Ya da 180 milyon dolarlık kirli bir serveti edinip de paylaşamayan Zehra Taşkesenlioğlu el kaldıracak. Ya da İstanbul Belediyesi'nden burs alıp, yan gelip yatıp milletvekili olan AKP'li milletvekilleri el kaldıracak. Ya da gencecik bir akademisyeni öldüren katilleri evinde saklayan yine Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz el kaldıracak.

"DONULMAZLIĞIMI KALDIRMAZLARSA NAMERTTİRLER"

Korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız. Bu kirli ellerin oyları ile kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Hiç korkumuz yok. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun rızkını, Hazine'nin parasını bir avuç kirli müteahhitten koruduk, savunduk. Bizim ne Mersin halkına ne Türkiye'ye verilmeyecek bir hesabımız yoktur. O yüzden bir adım bile geri adım atmıyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlarımla beraber dimdik ayaktayım. Bir kez daha yineliyorum. Dokunulmazlığımızı kaldırın. Kaldırmazsanız alçaksınız.

Kaynak: Gerçek Gündem