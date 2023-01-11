AKP Grup Başkanvekili açıkladı: Başörtüsü teklifi Meclis'e sunulacak

AKP Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, “Başörtüsü için Anayasa teklif gelecek hafta Meclis Anayasa Komisyonu’na sunma konusunda mutabakata vardık” dedi.

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AKP Grup Başkanvekili açıkladı: Başörtüsü teklifi Meclis'e sunulacak

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