AKP Grup Başkanvekili açıkladı: Başörtüsü teklifi Meclis'e sunulacak
AKP Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, “Başörtüsü için Anayasa teklif gelecek hafta Meclis Anayasa Komisyonu’na sunma konusunda mutabakata vardık” dedi.
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