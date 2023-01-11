Kulis: Altılı Masa’nın 'sır gibi saklanan' yol haritasının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kalmışken, siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı Altılı Masa, bu kapsamda son toplantısını 5 Ocak'ta yaptı. Bir sonraki toplantıda ise liderlerin aday önerilerini sunması bekleniyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, masanın geldiği aşamayla ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı.

Muhalif bir politikacının kendisini aradığını ve "Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesinden haberiniz yok mu?" dediğini belirten gazeteci, şöyle devam etti:

"Gerçekten haberim yoktu.

Malum; Altılı Masa, hali hazırda ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ başlıklı metni üzerinde çalışıyor. Bu metin, cumhurbaşkanı adayının ilanından başlayarak, iktidara gelindikten sonra hangi kararların alınacağını ve kurumların nasıl yapılandırılacağını içeriyor.

Sır gibi saklanan ‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’na göre ilkin şu olacak:

'Cumhurbaşkanı adayı seçim öncesi kamuoyuna güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerine uygun hareket edeceğini açıklayacak.'

BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI, BİR BAKANLIK

Altılı Masa’nın adayı seçimi kazanınca ikinci adıma geçilecek. Altı lider ya cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabineye girecek ya da yerine bir vekil görevlendirecek.

Kaynağım 5 Ocak'taki Altılı Masa toplantısında ilk senaryonun benimsendiğini ileri sürüyor. Eğer böyleyse liderler milletvekili olamayacak demektir.

Altı partiye, oy oranına bakılmaksızın birer bakanlık verilecek. Oy oranı nispetinde bakanlık sayısı artacak.

YETKİ PAYLAŞIMI

Üçüncü adım.

‘Geçiş Sürecinin Yol Haritası’nda şöyle yazıyor:

'Cumhurbaşkanı geçiş sürecinde yürütme yetkisi ve görevini katılımcılık anlayışı ve yetki paylaşımı esasına göre kullanacak.'

Peki, yetki paylaşımı nasıl olacak?

'Altılı Masa’nın 1 No’lu kararnamesi' ile elbette.

Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ndan:

'Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara yetki paylaşımı, meclis seçimlerinden sonra çıkarılacak cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirlenecek.'

Ayrıca:

'Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle cumhurbaşkanına verilen yetkiler Anayasa değişikliği ile uyum sağlamak üzere tek bir KHK ile değiştirilecek. Ve bu Bakanlar Kurulu ile bakanlıklar tarafından kullanılacak şekilde yeniden düzenlenecek.'

Anlaşılan o ki, Anayasa’nın 104. maddesiyle cumhurbaşkanına verdiği yetkiler bir kararname ile Bakanlar Kurulu ve bakanlıklara paylaştırılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla kabinede yer alan liderler kararları imzalamış olacak.

Davutoğlu’nun kastettiği buymuş. (...)"

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