CHP'li Muharrem Erkek: Süleyman Soylu terör örgütlerinin propagandasını yapıyor

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma ve CHP'li Ali Mahir Başarır ile İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının düşürülmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilgili komisyonda görüşülecek fezlekeler hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Muharrem Erkek, "Devletin hazinesini soyanların, FETÖ'nün siyasi ayağı olanların, kendi bakanlığına aile şirketinden mal satanların, ihalelerden komisyon alanların, yolsuzluk yapanların fezlekeleri nerede? Hangi fezlekeleri getirirseniz getirin, hangi davaları açarsanız açın hiçbirimize geri adım attıramayacaksınız. Bu dava adalet davası" diye konuştu.

Muharrem Erkek'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"MAFYA ORGANİZASYONLARINA YAKLAŞTILAR"

Demokratik hukuk devletinden, adaletten uzaklaştıkça mafya organizasyonlarına yaklaştılar. Demokrasiyi, yerel demokrasiyi çürüttüler. Hukuk tanımadan belediyelerimize saldırıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyemizde yaşananlar. Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un iki kez seçilmiş belediye başkanının verdiği haysiyet mücadelesi. Bir haysiyet davasını hep birlikte kararlılıkla yürütüyoruz. En büyük sorunlarımızdan biri de tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bir İçişleri Bakanı'nda hukuk bilinci olmayınca tablo ortada. Adli sicil kaydı temiz insanları dahi masumiyet karinesini yok sayarak lekeleyebiliyor.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN SORUMSUZ İÇİŞLERİ BAKANI"

İBB'de 557 terörist var demişti. Sonra 1668 teröriste çıkarttı. Enflasyon oranında artırıyor. 8 tane terör örgütünün adını saydı. Terör örgütlerinin propagandasını yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en sorumsuz, en basiretsiz bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Aynı İçişleri Bakanı, 30 Mart seçimlerinde 700 sandık başkanının birinci ve ikinci derece yakınları FETÖ ile iltisaklı demişti. 700 sandık başkanını lekeledi. İstanbul'daki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten hakimleri suçladılar. Sandık başkanları hakkında davalar açtılar o davaların hepsi beraat ile sonuçlandı. Hakimler hakkında soruşturmalar açtılar, hepsi takipsizlikle sonuçlandı. Aynı şeyi maalesef bugün de yapmaya devam ediyorlar. Anayasamız ne diyor: Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hiç kimseye suçlu diyemezsiniz. Seçmenin iradesine saygı duymuyorlar. Her gün yeni bir soruşturma açıyorlar İstanbul'da. Her gün İBB'de bir müfettiş ordusu görev yapıyor. Neden? Çok korkuyorlar. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. İstanbul'u kazandık, Türkiye'yi de ilk seçimde kazanacağız.

"YOLSUZLUK YAPANLARIN FEZLEKELERİ NEREDE?"

Devletin hazinesini soyanların, FETÖ'nün siyasi ayağı olanların, kendi bakanlığına aile şirketinden mal satanların, ihalelerden komisyon alanların, yolsuzluk yapanların fezlekeleri nerede? Hangi fezlekeleri getirirseniz getirin, hangi davaları açarsanız açın hiçbirimize geri adım attıramayacaksınız. Bu dava adalet davası.