Selahattin Demirtaş: Satılık oy var mı?

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sık sık hedef alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlere ilişkin Serbestiyet'te bir yazı kaleme aldı.

Seçmenlere 'satılık oy' konusunda çağrıda bulunan Demirtaş, şunları söyledi:

"Yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık, adaletsizlik gün yüzüne çıkmış, zulüm olağanlaşmış, mafya devlete, devlet mafyaya dönüşmüş fakat dindaşlık adı altında bir kesim tüm bu rezilliklere gözünü, kulağını, vicdanını kapatarak, kendi kişisel çıkarı dışında hiçbir şeyi önemsemeyerek iradesini teslim etmeyi kabullenebiliyor.

'SÜLÜKLERDEN SÖZ EDİYORUM'

Lafı iç dolandırmayalım. Tarikat, cemaat, vakıf, dernek, gazeteci, işveren, akademisyen, ihaleci gibi adlar altında bu soygun düzeninden payını alanlardan söz ediyorum. Soygundan kendi paylarına düşenle aldıkları lüks ciplerle cuma namazına gidip akşamları da televizyonda, sosyal medyada millete ahlak pazarlayan sülüklerden söz ediyorum.

Üç beş maaşla, bol bol kaptıkları ballı ihalelerle, iş görme karşılığında aldıkları rüşvetlerle haram servetin içinde zevk u sefayı yaşayıp yoksulları dinle kandıranlardan söz ediyorum.

Havuzlu lüks villalarında gizli alemler yapıp cemaat sohbetlerindeki vaazlarda sahte göz yaşı döken kenelerden söz ediyorum.

Fakir fukaranın çocuğunu işsiz bırakıp ekmeğe muhtaç ederken kendi tarikatının müritlerini devlet kademelerine dolduran din tüccarlarından söz ediyorum.

Hadi bunlar haram kazanç karşılığında oylarını satacak kadar alçalıyorlar, tüm halkın da kendileri gibi olduğuna nasıl inanabiliyorlar?

'PAZARDA LİMON SATARAK GEÇİNİR AMA OYUNU SATMAZ'

Benim bildiğim İslam ehli, benim bildiğim Peygamber sevdalıları aç kalır ama onurunu satmaz, pazarda limon satarak geçinir ama oyunu satmaz.

Hak ile batılın bu kadar iç içe geçtiği bir dönemde en büyük sorumluluk yine dürüst Müslümanlara düşüyor. Ben Müslüman halkımızın adaletten yana olacağına, bu zulüm düzenini değiştireceğine, kapısına gelen din tüccarlarına 'Burada satılık oy yok!' diyeceğine yürekten inanıyorum.

'KAŞIKLA VERDİKLERİNİ KEPÇEYLE GERİ ALACAKLAR'

Tabii bir de doğrudan cebinize para doldurarak oyunuzu satın alma yöntemi var. Yıllardır sizi açlığa, yoksulluğa mahkûm edenler, seçim yaklaştığında EYT ile, 3600 ek göstergeyle, ucuz kredi ve teşviklerle, imar affıyla oyunuzu satın almaya çalışıyorlar. Olur da seçimi bu yöntemle kazanırlarsa kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar.

Aslında yaptıkları hak teslimi değil, oy satın alma girişimidir. Elbette hakkınız olanı alın, cebinize de koyun, helali hoş olsun. Bunlar iktidarın lütfu, sadakası değildir, ananızın sütü gibi helal hakkınızdır. Ama bu 'rüşvet' girişimine karşı hepiniz mutlaka 'Bende satılık oy yok!' deyin.