Canan Kaftancıoğlu, 'Fahrettin Altun'a hakaret' davasında beraat etti: Karar sonrası 'pergolacı' mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Siyasetçi hakkında bu nedenle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Savcı, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istiyordu.

Bugün görülen duruşmada Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmedildi.

'PERGOLACI' TEKERLEMESİ

Kaftancıoğlu, karar sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar" ifadesini kullandı.

Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :)

Tekerleme bu kadar… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 11, 2023

SAVCI NE DİYORDU?

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yönelik 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak' şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu ileri sürüyordu.

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu kaydediliyor. Devamındaysa Kaftancıoğlu’nun paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü anlatılıyordu.