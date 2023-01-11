Canan Kaftancıoğlu, 'Fahrettin Altun'a hakaret' davasında beraat etti: Karar sonrası 'pergolacı' mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Son Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu, 'Fahrettin Altun'a hakaret' davasında beraat etti: Karar sonrası 'pergolacı' mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Siyasetçi hakkında bu nedenle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Savcı, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis cezası istiyordu.

Bugün görülen duruşmada Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmedildi. 

'PERGOLACI' TEKERLEMESİ

Kaftancıoğlu, karar sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bir pergolacı, bir pergolacıya gel beraber bir pergola yapalım sonra da yıkalım demiş :) Tekerleme bu kadar" ifadesini kullandı.

SAVCI NE DİYORDU?

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yönelik 'kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kullanmak' şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğunu ileri sürüyordu.

Mütalaada, ifade özgürlüğünün mutlak ve sınırsız olmadığı, bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasında zorunluluk bulunduğu kaydediliyor. Devamındaysa Kaftancıoğlu’nun paylaşımları kabul ettiğine yönelik ikrarı doğrultusunda eylemin sabit görüldüğü anlatılıyordu.

Son Güncelleme:
Terkoğlu ve Üçok hakkında dava Siyaset 11 Ocak 2023 10:36
Akşener: Sayın Erdoğan, 'yersen' siyaseti ile devlet yönetilmez Siyaset 11 Ocak 2023 10:34
Karar bekleniyor: Fincancı davasında 3'üncü duruşma Güncel 11 Ocak 2023 10:34
'Yakıştı mı, yakıştı' diyen Soylu, 1 milyar harcadı Siyaset 11 Ocak 2023 10:25
ÇOK OKUNANLAR
14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! 14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı Emeklilerin bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı
Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...' Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...'