AKP Sözcüsü Çelik: Şam ile yapılacak görüşme için aceleci değiliz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye gündemindeki konular hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, iç savaş sonrası diplomatik ilişkilerin kesildiği Suriye yönetimi ile yapılacak görüşmeler hakkında; "Şam ile yapılacak ikince görüşme için henüz verilmiş bir karar yok takvimde aceleci değiliz" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile yapılacak görüşmeler hakkında Aralık ayında; " Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" diye konuşmuştu.

AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

AKP'Lİ ÇELİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NA: KILIÇDAROĞLU, VAHİM SÖZLERLE SINIRI GEÇTİ

TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor. Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir. PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.

TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP''ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır.

Geçmişte kendi partilerinden yapılan açıklama şöyleydi; Ordu niye siyasete karışmıyor. Bunlara ses çıkarmıyorlardı. Bunlar açısından istenen şey askeri bürokrasidir. Dünkü açıklaması bu rahatsızlığın ifade biçiminden başka bir şey değildir. Onun sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. TSK güçlü mücadele verirken Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanının bu tutumunun vahim olduğunu ifade ediyoruz. Terör örgütüne söyleyemediğiniz şeyleri TSK'ya söylüyorsunuz. Askerle siyaset arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran gelenek size aittir. Askeri vesayeti ortaya koyan sizsiniz.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, "ALTILI MASA"YI HEDEF ALDI

Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. 6'lı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir.

ESAD YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞME

Şam ile yapılacak ikinci görüşme için henüz verilmiş bir karar yok takvimde aceleci değiliz.