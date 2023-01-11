Tarih verdi: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Fox TV yayınına katıldı, gündemi değerlendirdi. Öztrak, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak açıklamasında, “30 Ocak’ta erken seçim talebi ortaya çıkarsa, o taleple hareket edilirse, 30 Ocak’tan sonra tabii ki altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır" dedi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"30 Ocak’ta erken seçim talebi ortaya çıkarsa, o taleple hareket edilirse, 30 Ocak’tan sonra tabii ki altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır. Burada aday meselesi önemli değil. 30 Ocak’ta iki tane önemli metin ortaya çıkacak. Buradaki problem, Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki yol haritası üstünde uzlaşabilmek. Ondan sonra da ortak politikalar metni; ki bu sonradan hükümet programına dönüşecektir. Bu iki metin 30 Ocak’ta milletimize anlatılacak. Muhtemelen liderlerimiz de milletimizin önünde bu iki metni imzalayacak. Adaylık meselesi, kimin aday olacağı, ne zaman açıklanacağı meselesi tamamen altı liderin takdirinde olan bir husustur."

Kaynak: ANKA