Tarih verdi: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztrak, “30 Ocak’ta erken seçim talebi ortaya çıkarsa, o taleple hareket edilirse, 30 Ocak’tan sonra tabii ki altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
Tarih verdi: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Fox TV yayınına katıldı, gündemi değerlendirdi. Öztrak, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak açıklamasında, “30 Ocak’ta erken seçim talebi ortaya çıkarsa, o taleple hareket edilirse, 30 Ocak’tan sonra tabii ki altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır" dedi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"30 Ocak’ta erken seçim talebi ortaya çıkarsa, o taleple hareket edilirse, 30 Ocak’tan sonra tabii ki altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır. Burada aday meselesi önemli değil. 30 Ocak’ta iki tane önemli metin ortaya çıkacak. Buradaki problem, Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki yol haritası üstünde uzlaşabilmek. Ondan sonra da ortak politikalar metni; ki bu sonradan hükümet programına dönüşecektir. Bu iki metin 30 Ocak’ta milletimize anlatılacak. Muhtemelen liderlerimiz de milletimizin önünde bu iki metni imzalayacak. Adaylık meselesi, kimin aday olacağı, ne zaman açıklanacağı meselesi tamamen altı liderin takdirinde olan bir husustur."

Kaynak: ANKA

Etiketler
altılı masa 2023 cumhurbaşkanı adayları CHP
Son Güncelleme:
'Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim' Siyaset 11 Ocak 2023 15:06
Nebati, KGF Paketine ilişkin konuştu Ekonomi 11 Ocak 2023 14:46
Meclis'te çocuk istismarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu: Üyeler belli oldu Siyaset 11 Ocak 2023 14:17
Bakan Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' açıklaması Siyaset 11 Ocak 2023 14:11
ÇOK OKUNANLAR
14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu! 14 anketin ortalaması alındı: Sonuca göre hangi partinin kaç vekil çıkardığı belli oldu!
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Ekranda o seviyeyi gördüğünüz an dikkat edin'
Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni gelişme: Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı Emeklilerin bayram ikramiyesi için düğmeye basıldı
Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam! Bankalar hazırlanıyor: Emekli promosyonunda görülmemiş rakam!
Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...' Erdoğan'ın yeniden aday olabilme şartını açıkladı: 'Aksi takdirde atacağı her adım...'