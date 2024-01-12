Erdoğan'dan aday açıklaması: Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan geçen hafta AKP'nin başta İstanbul olmak üzere bazı adaylarını açıklamıştı. Ankara ve kalan diğer şehirlerle ilgili açıklamanın bu Pazar günü Ankara'da yapılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, açıklama için "Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KURUM'UN ŞAŞIRDIĞI ANLAR: TARİHİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNDEN HABERİ YOK!

Gazetecilerin önünde Erdoğan ile Murat Kurum arasında şaşırtan bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Ankara ve diğer illerdeki adayları pazar günü açıklayacaklarını söylediği anda AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Erdoğan'a eğilerek 'Pazartesi günü' dedi. Erdoğan'ın Murat Kurum'a yanıtı 'Yok pazar gününe aldık' şeklinde oldu.

Kurum'un da durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı, şaşırdığı anlar kameraya yansıdı.

AKP, daha önce yaptığı duyuruda adayları 15 Ocak pazartesi günü duyuracaklarını açıklamıştı.

"YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Erdoğan şunları söyledi:

"Bu hafta da büyük ihtimalle Pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamalarını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Büyük ihtimalle ATO'da bu toplantımızı yapıp, adaylarımızla ilgili açıklamayı yapacağız. Bugün yine İl Merkezi'mizde İstanbul ve çevresiyle ilgili çalışmaları devam ettireceğiz."

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle görüşmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak başından beri samimi bir havada ittifak olarak neler yapabiliriz, arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda gelinen noktalar nedir konusunda çalışmalarımızı yaptık. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler noktasında çalışmalarını arkadaşlarımızla yürütüyorlar.

Çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır."

YEMEN AÇIKLAMASI: ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI

Erdoğan, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik operasyonunu da şu ifadelerle değerlendirdi:

"Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor.

Şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir kan gölüne çevirme hevesindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."

“NETANYAHU'NUN ARTIK KAÇACAK DELİĞİ YOK”

İsrail'e açılan soykırım davasıyla ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibariyle savunmalarını yapmaya başladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Bugün itibariyle İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabi savunmadan falan bahsediyor, nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin orada sadece Filistinliye öldürdüler, şehit ettiler.

Biz de alabildiğimiz kadarını çocuklardan, kadınlardan yaşlılardan alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz. Önümüzde bunların hepsini görüyoruz. İsrail kimi aldatacak ya? Bir defa, Netanyahu'nun artık kaçacak deliği yok, savunacak hiçbir imkanı yok.

Ben Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırıyla bitiremezler, çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Hakkın yanındayız, mazlumların yanındayız ama onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Sonucun da ben iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti."

Kaynak: Gerçek Gündem