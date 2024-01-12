Behzat Ç Etimesgut için start verdi: Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız.

Etimesgut Belediye Başkanı adayı olarak CHP'den aday gösterilen Erdal Beşikçioğlu, adaylık kararı sonrası ilk kez konuştu.

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Behzat Ç Etimesgut için start verdi: Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adayı olan Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Behzat Ç için CHP'den adaylık kararı: Etimesgut ona emanetBehzat Ç için CHP'den adaylık kararı: Etimesgut ona emanetSiyaset

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI: İKİ ANKARALI ÇOK İŞ YAPACAĞIZ

Behzat Ç rolüyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Beşikçioğlu, adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu.

Beşikçioğlu, Mansur Yavaş ile aralarında bir sorun olmadığını açıklayarak, haklarında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Etimesgut'ta bence müthiş rüzgar esecek. Senaryoyu biz yazacağız. Gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük keyif alacağız. Amacım bu benim. Bu yolda beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu koca bir takım işi, yalnız hiçbir şey olmaz. Umarım başarıyı hep birlikte göğüsleriz. Umarım dünyanın en keyifli 5 yılını Etimesgut'ta geçiririz. Mansur Başkanın bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüte ederek sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir. Siyasetten gelmedim ama benim farklı disiplinlerde farklı hareketlerim ve eylemlerim var. Umarım bunlar birbirini karşılar ve bir bütünü oluşturur. Ben artık çok sıkıldım kuşakların sistemli olarak yok edilmesinden. Şu an herkes ekonomik krizi düşünüyor ama asıl derdim yakalanması gereken genç kuşak var. Onların algıları bambaşka şekilde. Eğer bunu yakalayıp gerçekleştirirsek Ankara yeniden parlamaya devam eder.

'İKİ ANGARALI...'

Mansur beyle biz hep görüştük. Dizi-filmlerimiz olduğumuz gidip ne yapacağımızı kendisine anlattık, özellikle pandemide Mansur başkanın Ankaramız için yaptıkları asla unutulmaz. Elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan benim için çok bambaşka yerde. Çok değerli isim. Televizyonlarda izlediğim olayları ben yaşamadım, 'vay be siyaset enteresanmış' dedim. Mansur başkanımla asla sıkıntım olmaz. İkimiz de Angaralıyız... İki Angaralı Angara'ya çok şeyler yapacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erdal Beşikçioğlu Ankara CHP 2024 Yerel Seçimleri
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